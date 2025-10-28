Beyaz Saray, Joel Rayburn'ün Dışişleri Bakan Yardımcılığı adaylığını geri çekti

  1. Ekonomim
Beyaz Saray, Yakın Doğu İşlerinden Sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcılığı görevi için aday gösterdiği Joel Rayburn'ün "Senato'da yeterli oyu alamayabileceği" gerekçesiyle adaylığını geri çekti.

AA muhabirinin, konuyla ilgili doğrudan bilgi sahibi bir kaynaktan edindiği bilgilere göre Beyaz Saray, Rayburn'ün adaylığını geri çekme yönünde karar verdi.

Adının açıklanmasını istemeyen kaynak, Rayburn'ün adaylığının Senato Dış İlişkiler Komitesi'nde geçen hafta yapılan oylamanın ardından geri çekildiğini ve bunda Beyaz Saray'ın, Rayburn'ün "Senato Genel Kurulunda yeterli oyu alamayacağı" endişesinin etkili olduğunu belirtti.

Söz konusu kaynak, Senato Dış İlişkiler Komitesi'nde 15-7 oyla onaylanmasına rağmen komite üyelerinin, Rayburn'ün "Senato Genel Kurulunda oylanması yönünde tavsiyede bulunmama" yönünde karar aldıklarına atıf yaptı.

Rayburn, Donald Trump'ın Suriye özel temsilcisi olarak görev yaptığı dönemde, Suriye'deki ABD askerlerinin sayısını gizlemeye çalıştığı iddiasıyla Senato'da dirençle karşılaşmıştı.

Şubat ayında Trump tarafından Dışişleri Bakanlığı'nın Orta Doğu bürosuna başkan olarak aday gösterilen Rayburn'ün onayı, geçen hafta Senato Dış İlişkiler Komitesi'nden 15-7 oyla geçmeden önce aylarca askıda kalmıştı.

