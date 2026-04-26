Beyaz Saray Muhabirleri Derneği yemeğine düzenlenen silahlı saldırının şüphelisi Cole Tomas Allen kimdir?

ABD’nin başkenti Washington’da düzenlenen Beyaz Saray Muhabirleri Derneği (WHCA) yemeği, silahlı saldırı girişimi nedeniyle kesintiye uğradı.

Başkentteki Washington Hilton Oteli’nde 25 Nisan akşamı düzenlenen ve ABD Başkanı Donald Trump’ın da katıldığı etkinlik sırasında, güvenlik kontrol noktası yakınlarında silah sesleri duyuldu.

Olay üzerine Trump, First Lady Melania Trump, Başkan Yardımcısı JD Vance ve kabine üyeleri ABD Gizli Servisi tarafından hızla güvenli bölgeye tahliye edildi.

Saldırıya ilişkin gözaltına alınan kişinin Los Angeles bölgesinde yaşayan Cole Tomas Allen olduğu belirlendi.

Şüpheli otelde konaklayan misafirlerden biri

Washington DC Metropolitan Polis Departmanı Emniyet Müdürü Jeffery Carroll, şüphelinin bir pompalı tüfek, bir tabanca ve çok sayıda bıçak bulundurduğunu açıkladı.

Carroll, saldırının motivasyonuna ilişkin henüz net bir değerlendirme yapılamadığını ancak şüphelinin tek başına hareket ettiğini düşündüklerini aktardı.

Şüphelinin Beyaz Saray Muhabirleri Derneği yemeğinin düzenlendiği otelde konaklayan bir misafir olduğunu düşündüklerini aktaran Carroll, şüpheliye ait olduğu belirlenen odanın adli inceleme altına alındığını kaydetti.

Sosyal medya profillerine göre Allen’ın California Institute of Technology mezunu olduğu, yarı zamanlı öğretmenlik yaptığı ve oyun geliştiricisi olarak çalıştığı görülüyor.

Oksijen'in Reuters’dan aktardığına göre, 31 yaşındaki Allen, Kaliforniya’nın Torrance kentinde yaşıyor. Torrance, Los Angeles’a komşu South Bay bölgesinde, Santa Monica Körfezi kıyısında yer alıyor.

Cole Tomas Allen’ın Kaliforniya’daki evinin çevresi kolluk kuvvetleri tarafından polis şeridiyle kapatıldı.

Columbia Bölgesi Emniyet Müdürlüğü Başkanı, soruşturmayı yürüten ekiplerin şüphelinin etkinliğin düzenlendiği Washington Hilton Oteli’nin bir misafiri olduğuna inandığını ancak saldırının nedeni konusunda henüz net bir sonuca ulaşılamadığını açıkladı.

"Ayın öğretmeni" seçilmiş

Facebook’ta Allen ile bağlantılı olduğu düşünülen paylaşımlarda, kendisinin Aralık 2024’te Torrance şubesindeki C2 Education tarafından “Ayın Öğretmeni” seçildiği görülüyor.

C2 Education, üniversiteye hazırlanan öğrenciler için özel ders ve sınav hazırlık hizmeti veren ülke çapında faaliyet gösteren özel bir eğitim şirketi.

Allen adına açılmış bir LinkedIn profilinde ise kendisini “diploma olarak makine mühendisi ve bilgisayar bilimci, deneyim olarak bağımsız oyun geliştiricisi, doğuştan öğretmen” olarak tanımladığı görülüyor.

Profil bilgilerine göre Allen, 2017 yılında California Institute of Technology’ten makine mühendisliği lisans derecesi aldı. 2025 yılında ise California State University, Dominguez Hills’de bilgisayar bilimi alanında yüksek lisansını tamamladı.

Caltech de yaptığı açıklamada bu isimde bir kişinin 2017 yılında mezun olduğunu doğruladı.

İş deneyimi bölümünde son birkaç yıldır C2 Education’da yarı zamanlı öğretmen olarak ve serbest çalışan bir oyun geliştiricisi olarak görev yaptığı belirtiliyor.

Daha önce South Pasadena merkezli IJK Controls adlı şirkette bir yıl makine mühendisi olarak çalıştığı, öncesinde ise Caltech’te öğretim asistanlığı yaptığı ifade ediliyor.

Profilde ayrıca 2016 yılında Caltech’te ekibinin kazandığı bir robotik yarışmasına ilişkin yerel bir gazete haberi de bulunuyor.

ABD Gizli Servisi, şüphelinin pompalı tüfekle silahlı olduğunu ve Washington Hilton Oteli’nde, Başkan Donald Trump, eşi Melania Trump, Başkan Yardımcısı JD Vance ile birçok kabine üyesinin katıldığı balo salonunun dışında bir Gizli Servis ajanına ateş açtıktan sonra gözaltına alındığını açıkladı.

Hangi suçlamalar yöneltilecek?

Kolumbiya Bölgesi ABD Savcısı Jeanine Pirro Jeanine Pirro, saldırgan hakkında “şiddet suçu sırasında ateşli silah kullanmak” ve “tehlikeli bir silahla federal bir memura saldırmak” suçlamalarıyla dava açılacağını açıkladı.

Gazetecilere konuşan Pirro, “Şu ana kadar bildiklerimize dayanarak bu kişinin mümkün olduğunca fazla zarar vermeye ve büyük çapta yıkım yaratmaya kararlı olduğu açık” dedi.

Pirro, “Neyse ki ABD Başkanını dinlemek için binlerce kişinin bulunduğu balo salonunun hemen dışındaki güvenlik kontrol noktası işlevini yerine getirdi ve bu sayede başka kimse yaralanmadı” ifadelerini kullandı.

Belediye Başkanı'ndan açıklama

Kaliforniya’daki Torrance kentinin Belediye Başkanı George K. Chen, şüpheli Cole Tomas Allen’ın bu kentte yaşadığının ortaya çıkmasının ardından yaptığı açıklamada olayı sert sözlerle kınadı.

X hesabından paylaşım yapan Chen, “Şüphelinin Torrance sakini olduğuna ilişkin haberlerin farkındayız. Bu bağlantı son derece rahatsız edici olsa da tek bir kişinin iddia edilen eylemleri kentimizi ya da Torrance’i evi olarak gören 143 binden fazla kişinin değerlerini tanımlamaz” ifadelerini kullandı.

Chen açıklamasında, “Torrance kenti, siyasi şiddete, aşırılığa ve nefretin her türüne karşı net bir duruş sergilemektedir. İster burada ister ülkemizin herhangi bir yerinde olsun, korku ve bölünme yaratma girişimlerini reddediyoruz” dedi.