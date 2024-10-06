Beyaz Saray önünde Gazze protestosu: Kendini yakmaya çalıştı

Sosyal medyada yayılan görüntülerde, genç bir erkeğin kendini ateşe vermeye çalıştığı anda polis tarafından engellendiği görüldü. "Ben gazeteciyim. Lütfen yalan haberi durdurun" diye bağıran kişi, kendini ateşe vermeye çalıştı.

Protesto alanında bir kişi su atarak ateşi söndürmeye çalışırken, polis de kendini yakmaya çalışan kişiye müdahale etti.

Söz konusu kişinin kolunda yanıklar olduğu görüldü.

Görgü tanıkları, kendini ateşe veren kişinin "CBS'te gazeteci olduğunu" söylediğini ve "CBS'in Gazze'de yalan haber yaptığını" dile getirdiğini belirtti.

Gazze için kendini yakan protestocuların sayısı artıyor

İsrail'e verdiği destek nedeniyle şu ana kadar ABD'de, bugünküyle birlikte 4 eylemci kendini yakma protestosu gerçekleştirdi.

İlk olarak Georgia eyaletinin Atlanta şehrinde, kimliği açıklanmayan bir kişi, 1 Aralık 2023’te ABD’nin İsrail'e destek politikalarını protesto etmek için İsrail’in Atlanta Başkonsolosluğu önünde kendini yakmıştı.

Ağır yaralanan şahıs hastaneye kaldırılırken yetkililer protesto sırasında şahsın yanında Filistin bayrağının bulunduğunu açıklamıştı. Söz konusu kişinin ismi, yaşı veya cinsiyeti gizli tutuldu.

ABD Hava Kuvvetlerinde aktif görevde olan 25 yaşındaki Aaron Bushnell’in, 24 Şubat 2024’te İsrail'in Washington Büyükelçiliği önünde gerçekleştirdiği kendini yakma eylemi ise en çok ses getiren protesto oldu.

Bushnell, telefonunu kurarak sosyal medyadan canlı verdiği eyleminde, üzerinde askeri üniforması olduğu halde, "Artık soykırım suçuna iştirak etmeyeceğim" demiş ve başından aşağı benzin dökerek kendisini ateşe vermişti. Dakikalarca nefesi kesilene kadar "Filistin'e özgürlük" diye bağıran Bushnell hayatını kaybetmişti.

ABD'nin Boston kentinde ise 11 Eylül'de, sosyal medyada kendini Matt Nelson olarak tanıtan kişi "Gazze'deki soykırımı" protesto eden bir video paylaştıktan sonra kendini ateşe vermişti.