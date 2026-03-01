Beyaz Saray paylaştı! Trump, İran saldırılarını böyle izlemiş
Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’a yapılan saldırıyı takip ettiği fotoğrafları yayınladı.
ABD ve İsrail, sabah saatlerinde İran’a saldırılarına başladı. İran’ın saldırılara karşılık ABD’nin Orta Doğu’daki üslerini hedef aldı.
Bölgedeki gerilim ve saldırılar devam ederken Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’a yapılan saldırıyı takip ettiği fotoğrafları yayınladı. Beyaz Saray sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Başkan Donald J. Trump, ABD’nin İran’daki askeri operasyonlarını izliyor: Destansı Öfke Operasyonu 28 Şubat 2026" ifadeleri kullanıldı.
Venezuela saldırısını da böyle izlemişti
ABD Başkanı Donald Trump, Ocak ayının başırda ABD'nin Venezuela'ya yönelik saldırılarını canlı olarak izlediği anların fotoğraflarını paylaşmış, 'Dizi izler gibi izledim' demişti.