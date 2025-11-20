  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. Beyaz Saray, Ronaldo ve Trump'ın görüntülerini paylaştı
Takip Et

Beyaz Saray, Ronaldo ve Trump'ın görüntülerini paylaştı

ABD Başkanı Donald Trump sekiz yıl aradan sonra ülkeye gelen ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo ve nişanlısı Georgina Rodriguez'i Oval Ofis'te ağırladı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Beyaz Saray, Ronaldo ve Trump'ın görüntülerini paylaştı
Takip Et

ABD Başkanı Donald Trump sekiz yıl aradan sonra ülkeye gelen ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo ve nişanlısı Georgina Rodriguez'i Oval Ofis'te ağırladı.

Yaklaşık bir buçuk saat süren görüşme dünya gündemine oturdu.

İkili, görüşmede spor projeleri ve genç yeteneklere destek gibi konuları konuşurken, Ronaldo'nun neşeli anları gözden kaçmadı.

Trump, Ronaldo'ya Beyaz Saray'ın sembolik anahtarını hediye ederek "Dünyanın en iyisine yakışır" dedi.

Beyaz Saray, Ronaldo ve Trump'ın görüntülerini paylaştı - Resim : 1

Ronaldo, Trump'a sıcak ev sahipliği için teşekkür etti ve "Davetiniz ve siz ile First Lady'nin bana ve müstakbel eşim Georginagio'ya gösterdiğiniz sıcak karşılamadan dolayı teşekkür ederim. Her birimizin verebileceği anlamlı şeyler vardır ve ben, yeni nesillere cesaret, sorumluluk ve kalıcı barışla tanımlanan bir gelecek inşa etmeleri için ilham verirken üzerime düşeni yapmaya hazırım" dedi.

Beyaz Saray, ABD Başkanı Trump'ın Ronaldo ile bir videosunu paylaştı. 

Görüntüde, Trump ile dünyaca ünlü futbolcu koridorda birlikte yürürken görülüyor.

Sosyal medya platformu X'ten çarşamba günü yayınlanan bu videoya "İki GOAT" (Greatest of all time-tüm zamanların en iyisi) notu düşüldü.

Beyaz Saray'da ilginç diyalog: ABD Başkanı, Şara'ya "Kaç eşin var?" diye sorduBeyaz Saray'da ilginç diyalog: ABD Başkanı, Şara'ya "Kaç eşin var?" diye sorduDünya

Dünya
AB'den Rusya'da 10 kişiye yaptırım
AB'den Rusya'da 10 kişiye yaptırım
AB'den Rusya'da 10 kişiye insan hakları ihlaline yönelik yaptırım kararı
AB'den Rusya'da 10 kişiye insan hakları ihlaline yönelik yaptırım kararı
ABD Kongresi raporu: Çin deniz altı kablolarını kesmeyi hedefleyen yeni kapasiteler geliştiriyor
ABD Kongresi raporu: Çin deniz altı kablolarını kesmeyi hedefleyen yeni kapasiteler geliştiriyor
BM: Aşırı sıcaklar nedeniyle ölümler yüzde 63 arttı
BM: Aşırı sıcaklar nedeniyle ölümler yüzde 63 arttı
İran, Kahire Anlaşması'nı resmen feshetti
İran, Kahire Anlaşması'nı resmen feshetti
İsrail’e ait 8 savaş uçağı Suriye üzerinde uçuş gerçekleştirdi
İsrail’e ait 8 savaş uçağı Suriye üzerinde uçuş gerçekleştirdi