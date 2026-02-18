Beyaz Saray Sözcüsü Leavitt: İran'a saldırı için birçok argüman var
ABD'nin İran’la saldırı hazırlığında olduğu iddialarının güçlenmesinin ardından Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, yaptığı açıklamada İran'a saldırı için birçok argüman olduğunu söyledi.
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, "İran'a saldırı için birçok argüman var, İran’ın anlaşma yapması akıllıca olacaktır" diye konuştu.
ABD'nin son 2 saatte Avrupa ve Orta Doğu bölgesindeki üslerine 50'ye yakın ssavaş uçağı sevk etmesi, dünya gündemine oturmuştu.