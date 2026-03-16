Beyaz Saray: Trump, İran tehdidini ortadan kaldırma cesareti gösteren tek başkan

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, Beyaz Saray önünde bir haber televizyonuna yaptığı açıklamalarda, ABD Başkanı Donald Trump’ın Hürmüz Boğazı’nda güvenliğin sağlanması için oluşturmayı planladığı koalisyona hangi ülkelerin dahil olacağına ilişkin bir soruya cevap verdi. Leavitt, "Başkan, son birkaç gün içerisinde birçok ülkeyle görüştü" ifadelerini kullandı.

"İran tehdidini ortadan kaldırma" cesareti gösteren tek başkan"

ABD’nin İran’a yönelik saldırılarına ilişkin yeni detaylar paylaşan Leavitt, "Şimdiye kadar 7 binden fazla hedefi vurduk. Donanımlarına ait yüzden fazla gemiyi batırdık. Donanmalarını tamamen yok ediyoruz ve İran’ın ABD’ye yönelik balistik füze ve dron saldırıları yüzde 95 oranında azaldı" dedi.

ABD Başkanı Trump’ın "İran tehdidini ortadan kaldırma" cesareti gösteren tek başkan olduğunu söyleyen Leavitt, "Başkan, bu nedenle Avrupa’daki müttefiklerimizle ve ayrıca Körfez ve Arap dünyasındaki birçok ortakla görüşüyor. Başkan Trump, liderleri daha fazla sorumluluk almaya ve Hürmüz Boğazı’nı açmaya katkıda bulunmaya teşvik ediyor. Özellikle NATO müttefiklerimizin daha fazla sorumluluk üstlenmesi gerekiyor. Başkan Trump, NATO’daki dostlarımızla bu konuda uzun zamandır çok açık konuşuyor. Savunma harcamalarını yüzde 5’e çıkarmalarını sağladı. Ve şimdi de doğru olanı yapmaları çağrısında bulunuyor" dedi.

Leavitt, hedefin sadece Orta Doğu ve dünyanın geri kalanındaki Amerikan varlıkları ve ABD üslerini korumak değil, İran’ın nükleer bomba edinmesini engellemek olduğunu ifade etti.