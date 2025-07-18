  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. Beyaz Saray, Trump'ın hastalığını açıkladı
Takip Et

Beyaz Saray, Trump'ın hastalığını açıkladı

Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump'a "alt bacaklarında hafif şişlik" fark etmesinin ardından yapılan muayene sonrası "kronik venöz yetmezlik" teşhisi konulduğunu açıkladı.

Haber Merkezi
İHA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Beyaz Saray, Trump'ın hastalığını açıkladı
Takip Et

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, ABD Başkanı Donald Trump'ın sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı.

Leavitt, Trump'a "alt bacaklarında hafif şişlik" fark etmesinin ardından yapılan muayene sonrası bir kan dolaşımı sorunu olan "kronik venöz yetmezlik" teşhisi konulduğunu açıkladı.

"Kalp yetmezliği tespiti yok"

Şeffaflık adına Trump'ın doktorundan gelen notun kamuoyu ile paylaşılmasını istediğini belirten Leavitt, notta "Geçtiğimiz haftalarda Başkan Trump, rutin tıbbi bakımına uygun olarak alt bacaklarında hafif bir şişlik olduğunu fark etti ve bu Beyaz Saray sağlık birimi tarafından kapsamlı bir şekilde değerlendirildi. Başkan, kapsamlı bir muayeneden geçirilmiş ve kronik venöz yetmezlik tespit edilmiştir. Özellikle 70 yaş üstü bireylerde sık görülen bir durumdur" ifadelerinin yer aldığını aktardı.

Trump'a ekokardiyogram yapıldığını da aktaran Leavitt, Trump'ın kalp yapısının ve fonksiyonlarının normal olduğunu, kalp yetmezliği, böbrek yetmezliği ya da sistemik hastalık bulgusu tespit edilmediğini açıkladı. Leavitt, 79 yaşındaki Trump'ın sağlık durumunun mükemmel olduğunu vurguladı.

Dünya
ABD'den 3 dijital varlık yasasına onay
ABD'den 3 dijital varlık yasasına onay
İsrail Süveyda kentinin çevresini vurdu
İsrail Süveyda kentinin çevresini vurdu
İran'da yakıt skandalı! Resmi araçlar arızalandı, devlet başkanı yolda kaldı
İran'da yakıt skandalı! Resmi araçlar arızalandı, devlet başkanı yolda kaldı
Netanyahu'dan 'Şam' saldırısı sonrası mesaj: Ateşkes güçle sağlandı
Netanyahu'dan 'Şam' saldırısı sonrası mesaj: Ateşkes güçle sağlandı
Papa 14. Leo'nun, İsrail'in Gazze'deki kiliseye saldırısından derin üzüntü duyduğu bildirildi
Papa 14. Leo'nun, İsrail'in Gazze'deki kiliseye saldırısından derin üzüntü duyduğu bildirildi
Irak'ta alışveriş merkezinde yangın faciası | 3 günlük yas ilan edildi
Irak'ta alışveriş merkezinde yangın faciası | 3 günlük yas ilan edildi