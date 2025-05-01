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Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Waltz görevden alındı

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Waltz ve yardımcısı Alex Wong Signal skandalı nedeniyle görevden alındı.

Haber Merkezi
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Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Waltz görevden alındı
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ABD medyasına yansıyan ve adı açıklanmayan Beyaz Saray kaynaklarına dayandırılan haberlere göre Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Waltz, görevinden ayrılıyor.

İlk olarak CBS News kanalının verdiği habere göre, Ulusal Güvenlik Danışmanı Waltz ile yardımcısı Alex Wong görevlerinden ayrılıyor.

Beyaz Saray'dan konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Waltz, Yemen savaş planlarının paylaşıldığı Signal grubuna "yanlışlıkla" Amerikalı gazeteci Jeffrey Goldberg'i eklemiş, olayın ortaya çıkmasının ardından eleştirilerin odağı olmuştu.

ABD Başkanı Donald Trump, Waltz'un "bir hata yaptığını", "olayın büyütülmemesi gerektiğini" ve "danışmanından memnun olduğunu" ifade etmişti.

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