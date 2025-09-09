Beyaz Saray ve Vance, Trump’ın Epstein’a gönderdiği iddia edilen mektubu yalanladı

Beyaz Saray ve ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, ABD Başkanı Donald Trump'ın reşit olmayan kız çocuklarına yönelik fuhuş ağı oluşturduğu iddiasıyla yargılanırken hapishanede ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein'e gönderdiği öne sürülen ve Trump'ın reddettiği "cinsel içerikli" doğum günü mektubunun doğruluğunu reddetti.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, The Wall Street Journal gazetesinin Trump'ın Epstein'a gönderdiği iddia edilen mektuba dair yaptığı haber hakkında konuştu.

Gazetenin haberinin "Doğum Günü Kartı" hikayesinin yanlış olduğunu kanıtladığını kaydeden Leavitt, "Başından beri söylediğim gibi, Başkan Trump'ın bu resmi çizmediği ve imzalamadığı çok açık." ifadelerini kullandı.

Leavitt, haberi yazan muhabirin Beyaz Saray'a yanıt verecek zaman bırakmadığını ve Trump'ın hukuk ekibinin "agresif" şekilde davayı takip etmeye devam edeceğini belirterek, haberi "yalan haber" olarak tanımladı.

ABD Başkan Yardımcısı Vance de Leavitt'in paylaşımını alıntılayarak, Demokratların konu hakkında yıllarca sessiz kaldığını ve "Epstein'ı veya Epstein'ın kurbanlarını" umursamadığını kaydetti.

Demokratların Trump'ı karalamak için "başka bir sahte skandal uydurmak" istediğini belirten Vance, "Kimse bu saçmalığa kanmıyor." ifadesini kullandı.

Ne olmuştu?

Trump'ın reddettiği "cinsel içerikli" doğum günü mektubu, kamuoyuna açıklanmıştı.

ABD Temsilciler Meclisi Denetim Komitesi tarafından, Trump'ın reddettiği doğum günü mektubunun ABD Başkanı tarafından Epstein'e gönderildiği öne sürülmüştü.

Mektubun 2003 yılında Epstein'ın doğum günü için hazırlanan hediye paketinin parçası olarak gönderildiği iddia edilmişti. Trump'ın adının ve imzasının bulunduğu mektupta, el çizimi gibi görünen kıvrımlı bir kadının silueti ile çerçevelenmiş bir metnin yer aldığı belirtilmişti.

Mektupta, Trump'ın Epstein'e hitaben, "Arkadaşlık harika bir şeydir. Doğum günün kutlu olsun. Her günün başka bir harika sır olmasını dilerim." ifadesini kullandığı iddia edilmişti.

Trump, söz konusu mektupla ilgili haber yayımlayan The Wall Street Journal gazetesine 10 milyar dolarlık dava açmış ve mektupla ilgili tüm iddiaları reddetmişti.