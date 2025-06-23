Beyaz Saray yakınındaki hava savunma sistemleri aktive edildi

İran’ın Katar’daki Amerikan askeri üssünü hedef alan saldırısının ardından, ABD’nin başkenti Washington'da güvenlik önlemleri en üst düzeye çıkarıldı. Olası tehditlere karşı Beyaz Saray çevresindeki hava savunma sistemleri aktif hale getirildi.

Beyaz Saray çevresinde alarm

Pentagon yetkililerinden edinilen bilgiye göre, Tahran yönetiminin Katar'da bulunan Amerikan hava üssüne yönelik gerçekleştirdiği füze saldırısının ardından, Washington hava sahasında olağanüstü bir hareketlilik gözlendi. Savunma Bakanlığı, olası misilleme veya güvenlik riski ihtimaline karşı başkent semalarında konuşlu hava savunma sistemlerini hazır konuma getirdi.

Beyaz Saray’ın yanı sıra stratejik bazı hükümet binalarının üzerinde devriye uçuşları da artırıldı. Yetkililer, saldırının ardından doğrudan Washington’a yönelik bir tehdit bulunmadığını, ancak ihtiyati tedbir kapsamında tüm risk senaryolarının değerlendirildiğini bildirdi.