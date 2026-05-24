Beyaz Saray yakınlarında silahlı çatışma: Zanlı öldürüldü

Cumartesi günü yerel saat ile 18:00 sıralarında Beyaz Saray'ın hemen yakınında şüpheli bir kişinin çantasından çıkardığı silah ile ateş açtığı, buna karşılık veren güvenlik güçlerinin şüpheliyi vurduğu, zanlının kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği açıklandı.

Yapılan açıklamaya göre, yaşanan silahlı çatışmada olayla ilgisi olmayan bir yaya da yaralandı. Yayanın zanlı tarafından mı yoksa Beyaz Saray'ın güvenliğinden sorumlu istihbarat güçleri tarafından açılan ateş sonucu mu yaralandığına dair bilgi verilmedi.

Trump Beyaz Saray'da mıydı?

Verilen bilgilere göre, olay yaşandığı sırada ABD Başkanı Donald Trump Beyaz Saray'da bulunuyordu. Trump, cumartesi günü Beyaz Saray'da diğer konuların yanı sıra İran savaşının sona erdirilmesine yönelik olası anlaşma ve pazarlıklar konusunda görüşmeler yürütmüştü.

Silahlı saldırı vakası sonrasında kendi sosyal paylaşım platformu Truth Social'dan yaptığı paylaşımda Donald Trump, güvenlik güçlerine teşekkür etti ve saldırganın geçmişinin de "şiddet dolu" olduğunu ve Beyaz Saray binasına bir takıntısı bulunduğunu da ileri sürdü.

Olayın ardından Beyaz Saray ve çevresinde güvenlik önlemleri artırılırken bazı bölgelerin yayalara kapatıldığı dikkat çekti.

DW Türkçe'nin aktardığı habere göre şüphelinin ne amaçla Beyaz Saray'a yaklaştığı ve ateş açtığı yönünde soruşturma henüz sürerken, olayın Beyaz Saray'ın hemen kuzeybatısında, Pennsylvania Avenue ile 17. Cadde'nin kesiştiği noktada meydana geldiği belirtildi.

Beyaz Saray'ın kuzey kısmında vatandaşlar Beyaz Saray'a oldukça yakın mesafeye gelebiliyor ve hatta hükümet konutu demir parmaklıklı çitlerin arkasından çok net bir şekilde görülebiliyor.

Görgü tanıkları neler aktardı?

Silahlı saldırı olayının meydana geldiği sırada Beyaz Saray yerleşkesinde bulunan gazeteciler de silah sesleri duyduklarını, CBS News kanalı da 15 ila 30 el ateş edildiğini duyurdu.

ABC News kanalı ise, silah seslerinin ardından Beyaz Saray'ın kuzey tarafının istihbarat birimlerince boşaltıldığını, muhabirlere de derhal yerleşkenin basın odasına gitme talimatı verildiğini belirtti.

Saldırgana dair neler biliniyor?

Şüphelinin kimliğine dair henüz resmi açıklama yapılmazken CNN kanalı, adının açıklanmasını istemeyen kaynaklara dayandırdığı haberinde, zanlının 21 yaşında bir erkek olduğunu bildirdi.

Adalet Bakanlığı yetkililerinden kaynağa dayandırılan açıklamada, söz konusu kişinin güvenlik birimleri tarafından tanındığı, söz konusu şahsın 2025 yazında da Beyaz Saray'ın giriş yollarından birini kapattığı belirtildi.

O zaman zanlının psikolojik olarak da muayene edilmek üzere bir psikiyatri kliniğine sevk edildiği kaydedildi. Yine söz konusu haber kanalının bildirdiğine göre daha sonra bir mahkeme bu kişinin Beyaz Saray yerleşkesine yaklaşmasını yasakladı.

Bazı ABD'li medya organları da saldırganın Maryland eyaletinde yaşayan 21 yaşındaki Nasire B. adlı kişi olduğunu haber veriyor.