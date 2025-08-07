Beyaz Saray yetkilisi: Trump gelecek hafta Putin ile bir araya gelebilir

  1. Ekonomim
Rusya-Ukrayna savaşının sona erdirilmesi için çabalar sürerken bir Beyaz Saray yetkilisi ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya gelebileceğini söyledi.

ABD, Ukrayna'daki savaşı sona erdirmesi için Rusya üzerindeki baskıyı artırmak amacıyla ikincil yaptırımlar uygulamaya yönelik hazırlıklarını sürdürürken, bir Beyaz Saray yetkilisi ABD Başkanı Donald Trump'ın önümüzdeki hafta Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya gelebileceğini söyledi.

Liderler arası görüşme olasılığı gündemde

Trump'ın özel temsilcisi Steve Witkoff'un dün Putin ile yaptığı görüşmenin ardından liderler arası görüşme olasılığı gündeme gelirken, Trump Witkoff'un yaptığı görüşme ile "büyük ilerleme" kaydedildiğini ifade etti ancak daha dönüm noktası olarak nitelemedi.

Trump ile Putin arasında yüz yüze görüşme gerçekleşmesi halinde, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal ederek İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana Avrupa'da görülen en büyük savaşı başlatmasının ardından iki ülke liderler seviyesinde ilk defa bir araya gelecek.

Putin, Trump'ın selefi Joe Biden ile işgalden birkaç ay önce Haziran 2021'de Cenevre'de bir araya gelmişti.

Ruslar, Başkan Trump ile görüşme isteğini iletti 

Trump gazetecilere yaptığı açıklamada, "Büyük ihtimalle çok yakında görüşme olabilir" derken, Beyaz Saray sözcüsü Karoline Leavitt, "Ruslar, Başkan Trump ile görüşme isteğini iletti ve Başkan, hem Devlet Başkanı Putin hem de Cumhurbaşkanı Zelenskiy ile görüşmeye açık" dedi.

Trump'ın Rusya'ya verdiği süre doluyor

Öte yandan Trump'ın Ukrayna'daki savaşı sonlandırması için Rusya'ya verdiği süre Cuma günü dolacak.

Ukrayna ile Rusya arasındaki barış sürecinde ilerleme sağlanamamasından giderek rahatsızlık duyan Trump, Rusya'dan petrol başta olmak üzere ithalat yapan ülkeleri ağır gümrük vergileriyle tehdit etti.

Dün yaptığı açıklamada Trump, Rusya'dan petrol ithal etmesi nedeniyle Hindistan'a getireceğini açıkladığı %25 gümrük vergisi gibi vergileri Çin'e de getirebileceğini söyledi.

