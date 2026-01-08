Beyaz Saray'da "Amerikalılar için Beslenme Rehberi" duyuruldu
ABD'nin başkenti Washington'da bulunan Beyaz Saray'da düzenlenen basın toplantısında "Amerikalılar için Beslenme Rehberi" duyuruldu.
Gıda üretiminin yanı sıra devlet okulları ve hastanelerde sunulan gıdalara ilişkin düzenlemeler getiren rehber, 2025-2030 yılları arasında geçerli olacak.
Basın toplantısına Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, ABD Sağlık Bakanı Robert F. Kennedy, Medicare ve Medicaid Merkezleri Direktörü Dr. Mehmet Öz, ABD Gıda ve İlaç İdaresi (FDA) Komiseri Marty Makary, ABD Tarım Bakanı Brooke Rollins, ABD Tarım Bakanlığı'nda Ulusal Beslenme, Sağlık ve Konut Danışmanı Dr. Ben Carson katıldı.