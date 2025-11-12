Beyaz Saray'da ilginç diyalog: ABD Başkanı, Şara'ya "Kaç eşin var?" diye sordu

Suriye lideri Ahmed Şara, 10 Kasım’da Beyaz Saray’da ABD Başkanı Donald Trump’la bir araya geldi. Bu görüşme, Şara’nın Aralık 2024’te Beşar Esad yönetimini devirmesinden sonra Beyaz Saray’a yaptığı ilk ziyaret oldu. Ayrıca bir Suriye Cumhurbaşkanı’nın Beyaz Saray’a gerçekleştirdiği ilk resmi ziyaret olarak da tarihe geçti.

Görüşme sonrası gerçekleşen hediyeleşme töreninde Trump, Şara’ya özel tasarım bir parfüm şişesi hediye etti.

Ziyarete damga vuran anlardan biri, Trump’ın önce elindeki hediye parfümü Şara’ya ve Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani’ye sıkması oldu.

Elinde tuttuğu ikinci şişeyi göstererek gülümseyen Trump, “İkincisi eşin için, kaç eşin var?” diye sordu. Şara, gülerek “Bir" yanıtını verdi.

Sıra Şara’ya geldiğinde ise Suriye lideri, Trump’a ülkesinin kültürel mirasını yansıtan el yapımı bir tarihi eser kopyası takdim etti. Şara, aynı tonda söze girerek, “İkinci parça da First Lady için. Peki senin kaç eşin var?” dedi. Trump da bu defa gülerek, “Şimdilik bir tane” cevabını verdi.

Kameraya yansıyan o anlar sosyal medyada gündem oldu.