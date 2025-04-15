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Beyaz Saray'da İran mesaisi: Trump kurmaylarıyla görüştü

ABD basını, Başkan Donald Trump, 19 Nisan’daki ikinci tur öncesi kurmaylarıyla bir araya gelerek İran’la nükleer müzakerelerini görüştüğünü yazdı.

Haber Merkezi
AA
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Beyaz Saray'da İran mesaisi: Trump kurmaylarıyla görüştü
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Axios haber sayfasında adı açıklanmayan kaynaklara dayandırılan haberde, Trump'ın bu sabah durum odasında güvenlik ve dış politikadan üst düzey isimlerle bir araya geldiği belirtildi.

Toplantıda, Başkan Yardımcısı JD Vance, Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Savunma Bakanı Pete Hegseth, Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Waltz ve Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un hazır bulunduğu ifade edildi.

Görüşmede, Washington ile Tahran arasında 19 Nisan'da yapılacak ikinci tur müzakere görüşmeleri öncesi ABD'nin pozisyonunun ele alındığı kaydedildi.

Toplantıda, Vance ve Witkoff'un müzakereler yoluyla İran ile nükleer anlaşmaya varılabileceği görüşünü dile getirdiği, Rubio ve Waltz'ın aralarında olduğu bazı isimlerin ise sürece şüpheyle baktığı aktarıldı.

Beyaz Saray Basın Ofisi'nin söz konusu habere ilişkin yorum yapmaktan kaçındığı belirtildi.

ABD ile İran arasında nükleer anlaşmaya varılması kapsamında 8 yıl aradan sonra 12 Nisan'da Umman'da müzakerelerin ilk turu yapılmıştı.

Dolaylı yapılan görüşmede İran heyetine  Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi başkanlık ederken, ABD'yi ise  Witkoff  temsil etmişti.

Müzakerelerin ikinci turunun 19 Nisan'da yapılması öngörülüyor.

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