Beyaz Saray’da ırkçılık tartışması! Oval Ofis bir kez daha misafir krizine sahne oldu

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’da Güney Afrika Devlet Başkanı Cyril Ramaphosa’yı ağırladı. Oval Ofis bir kez daha misafir tartışmasına sahne oldu.

Oval Ofis’te ikinci gerginlik: Işıklar kapatıldı

Trump, Güney Afrika’da beyaz çiftçilere soykırım yapıldığını iddia etti. Trump, Ramaphosa’ya ve medyada, hem basında çıkan haberleri gösterdi, hem de Oval Ofis’in ışıklarını kapattırdı. Önceden hazırlanan ekrandan video izlettirdi. Trump, soykırım iddiasıyla ilgili, “ Genel olarak bu kişiler beyaz çiftçiler. Güney Afrika’dan kaçıyorlar, bunu görmek gerçekten üzücü. Bu konuyla ilgili bir açıklama alabiliriz. Çünkü siz böyle bir şeyin olmasını istemiyorsunuz” dedi.

Trump, öldürüldüğü iddia edilen beyaz çiftçilerin mezar yerlerinin ziyaret edildiği bir bölümün de yer aldığı videonun ardından, "Bunlar tam buradaki mezar alanlarında 1000'den fazla beyaz çiftçi yatıyor. Yaklaşık 1000 kişi var, hepsi beyaz çiftçiler." değerlendirmesinde bulundu.

Ramaphosa ülkesini savundu

Cyril Ramaphosa da “Eğer Güney Afrika’da beyaz çiftçilere yinelik soykırım uygulansaydı, bahse girerim mevcut tarım bakanım dahil şu anda bu üç beyefendi Oval Ofis’te olmazdı” dedi. "Soykırım" iddialarını reddeden Ramaphosa Trump'ın beyaz çiftçilerin topraklarının ellerinden alındığı ve öldürüldükleri yönündeki iddialarına da karşı çıktı.

Trump’ın iddiası ortamı gerdi

Trump izlettirdiği videolardan birinde öldürülen beyaz çiftçiler olduğunu iddia etti, ortam iyice gerildi.

Başkan Trump'ın oynattığıklipte, öldürülen beyaz çiftçilerin anısına yol kenarına dikilen beyaz haçlar yer aldı. Ramaphosa, bu görüntüleri şaşkınlıkla karşılayarak, “Bu çekilen yerin neresi olduğunu size söylediler mi Sayın Başkan. Bunun neresi olduğunu bilmek isterdim çünkü daha önce görmedim” dedi. Trump, “Burası Güney Afrika’da” cevabını verdi.

"Soykırım" iddialarını reddeden Ramaphosa, Trump'ın beyaz çiftçilerin topraklarının ellerinden alındığı ve öldürüldükleri yönündeki iddialarına karşı çıktı.

Ramaphosa, ülkede "suç" oranının yüksek olduğunu kabul etti ancak Güney Afrika'daki kurbanlarının çoğunluğunun siyahi olduğunu belirtti.

Trump'ın karşılıklı konuşmalarındaki iddiaları hakkında ise Ramaphosa, "Biz buna tamamen karşıyız. Bu hükümet politikası değildir." ifadesini kullandı.

Zelenski tartışmasına dönebilirdi

ABD Başkanı Trump ve Güney Afrika Devlet Başkanı Ramaphosa arasındaki bu gerginlik ‘Zelenski’ tartışmasına dönebilirdi. Ancak gerginliği ileri gitmemesinde Ramaphosa’nın payı büyük. Sesini yükseltmedi ve Trump’ı övdü.

Trump'ın "beyaz çiftçilere soykırım" iddiası AfriForum'a dayanıyor

İkilinin Beyaz Saray'da gerçekleşen görüşmesinde, Trump'ın soykırıma delil olarak sunduğu materyallerin büyük kısmının Afrikaner toplumunun en büyük sivil toplum kuruluşlarından AfriForum tarafından sağlandığı belirtiliyor.

AfriForum, uzun süredir beyaz Afrikalıların sistematik şekilde hedef alındığını öne sürerek, uluslararası kamuoyunda kampanyalar yürütüyor. Bu kampanyaların Trump'ın söylemlerini etkilediği biliniyor.

Mayıs 2018'de AfriForum CEO'su Kallie Kriel ve yardımcısı Ernst Roets, Güney Afrika'daki toprak reformları sonrası Washington'a giderek Trump yönetimiyle görüşmüştü.

Bu kapsamda Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, Senatör Ted Cruz'un ekibi ve çeşitli muhafazakar düşünce kuruluşlarıyla bir araya gelmişti.

Ernst Roets, aynı yıl Fox News'te Tucker Carlson'ın programına çıkarak "çiftliklerde olağan dışı oranlarda işkenceyle cinayet işlendiğini" iddia etmişti.

Carlson, bu röportajın bir bölümünü paylaşarak, "Güney Afrika'da beyaz çiftçiler toprakları için vahşice öldürülüyor ve kimse bu konuda konuşacak kadar cesur değil." ifadelerini kullanmıştı.

Temmuz 2024'te AfriForum, ABD'de Afrikaner Vakfının lansmanını gerçekleştirmişti. Vakfın başına getirilen Roets, Washington'daki Ulusal Muhafazakarlık Konferansı'na konuşmacı olarak katılmış, New York Genç Cumhuriyetçiler'e hitap etmiş ve ABD Kongresi'ni ziyaret etmişti.

AfriForum, 2023 raporunda Güney Afrika'da yılın ilk çeyreğinde 77 çiftlik saldırısı ve 9 cinayet kaydedildiğini açıklamıştı. Bu saldırıların büyük kısmının beyaz nüfusun en yoğun yaşadığı Gauteng eyaletinde gerçekleştiği ifade edilse de veriler bağımsız taraflarca doğrulanamamıştı.

Trump konuyla ilgili aksiyon almayı sürdürüyor

Güney Afrika hükümeti, Trump ve AfriForum'un söylemlerini "yanıltıcı ve istismarcı" olarak nitelendiriyor. Devlet yetkilileri, ülkedeki şiddetin ırk temelli politika olmadığını, bu tür söylemlerin toplumsal kutuplaşmayı artırabileceği uyarısında bulunuyor.

Trump, Güney Afrika'da "soykırım" yaşandığını iddia ederek, ABD'nin bu ülkeye yaptığı tüm yardımları kesmiş ve bazı beyaz Güney Afrikalı çiftçileri mülteci olarak ABD'ye kabul etmişti.

Ramaphosa Trump ile görüşmesinden memnun

Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa, ABD Başkanı Donald Trump ile dün Beyaz Saray'da gerçekleştirdiği görüşmeyi olumlu değerlendirdi, ülke basını da liderin diplomatik tutumunu takdirle karşıladı.

Trump'ın Güney Afrika'da "beyaz azınlığa yönelik şiddet ve soykırım" iddialarının damga vurduğu görüşmede, Ramaphosa'nın sergilediği sakin ve diplomatik tutum, uluslararası ve yerel medyada olumlu görüldü.

Ramaphosa, görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada, "Bazı zorlu başlıklar gündeme gelmiş olsa da görüşme beklediğimden daha iyi geçti. Açık ve dürüst bir diyalog ortamı vardı." ifadelerini kullandı.

Güney Afrika'nın tüm vatandaşlarını eşit şekilde koruduğunu belirten Ramaphosa, ülkede herhangi bir etnik gruba yönelik sistematik şiddet politikasının bulunmadığını ifade etti.

Güney Afrika basını görüşmeyi olumlu karşıladı

Güney Afrika devlet televizyonu SABC, görüşmeye ilişkin haberinde, "Cumhurbaşkanı Ramaphosa, Beyaz Saray’daki temaslarında sert suçlamalarla karşılaşmasına rağmen soğukkanlılığını korudu ve diplomasiyi ön planda tuttu." ifadelerini kullandı.

News 24'ün haberinde ise Trump'ın görüşme sırasında sunduğu videolarla provokatif bir üslup kullanmasına rağmen, Ramaphosa'nın tuzağa düşmeksizin devlet aklıyla hareket ettiği belirtilerek, "Liderin sergilediği kararlılık, Güney Afrika’nın dış ilişkilerdeki güvenilirliğini zedelemek yerine pekiştirdi.” değerlendirmesinde bulunuldu.

IOL'in haberinde, Trump'ın "beyazlara soykırım" iddialarının, Güney Afrika'daki gerçek suç oranlarıyla örtüşmediğine vurgu yapılarak, “Trump’ın söylemleri siyasi olarak sıkıntılıydı ancak Ramaphosa, tansiyonu yükseltmeden, ülkesini temsil etmenin sorumluluğunu üstlendi.” ifadelerine yer verildi.

Daily Maverick'in haberinde, zaman zaman gerilimlere rağmen Ramaphosa’nın kontrollü yaklaşımının, görüşmenin yapıcı kalmasını sağladığına dikkat çekilerek, “Sözlü sataşmaların diplomatik kırılmaya dönüşmesine izin verilmedi.” yorumu yapıldı.

Mail and Guardian'ın haberinde ise Trump'ın iddialarının Güney Afrika'daki suç oranlarının gerçekliğini yansıtmadığına işaret edilerek, Ramaphosa’nın tutumu “devlet adamlığı” örneği olarak değerlendirildi.

Güney Afrika'ya yaptırım ve mültecilik konusu

Beyaz Saray'dan 7 Şubat'ta yapılan açıklamada, Güney Afrika'nın "2024 tarihli Toprak Kamulaştırma Yasası", İsrail aleyhine Uluslararası Adalet Divanında (UAD) açtığı "soykırım" davası ve İran ile "yakın ilişkiler" kararı gerekçe gösterilerek bu ülkeye yönelik yardımlara son verilmesine ilişkin yürütme kararı alındığı belirtilmişti.

ABD hükümetinin, Güney Afrika'nın yürütme başkenti Pretorya'ya gönderdiği ekiplerin, 8 binden fazla başvuruyu incelemesinin ardından yaklaşık 100 kişiye mülteci statüsü verilmişti.