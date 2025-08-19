Beyaz Saray’da mikrofon unutulursa... Trump'tan Macron'a Putin ile ilgili gündem olan sözler (Video)
ABD Başkanı Donald Trump’ın, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ve Avrupa Birliği (AB) temsilcileriyle kameraların karşısına geçtiği esnada dikkat çeken bir olay oldu. Trump'ın Fransa Cumhurbaşkanı Macron’a Rusya Devlet Başkanı Putin ile igili söylediği sözler mikrofondan duyuldu.
ABD Başkanı Donald Trump'ın ev sahipliğindeki dünyanın merakla takip ettiği zirve sona erdi.
ABD Başkanı Trump, Zelenskiy ve AB liderleri görüşmenin ardından basın mensuplarının karşısına çıkarak zirve fotoğrafı çektirdi ve açıklamalarda bulundu.
Trump mikrofonu unuttu, Putin'le ilgili sözleri dikkat çekti
Trump'ın Zelenskiy ve AB liderleriyle basın mensuplarının önüne çıktığı esnada mikrofonu unutarak Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a "Kulağa delice geliyor ama Putin benim için anlaşma yapacak" dediği duyuldu.
Bu sırada mikrofon sebebiyle ses bütün salona yayıldı, o anlar kısa sürede dünya gündemine oturdu.