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Beyaz Saray'da sızıntıya karşı sıkı önlem

ABD Başkanı Donald Trump'ın ikinci döneminde Beyaz Saray, bilgi sızıntılarını önlemek ve sıkı disiplin uygulamak için daha kontrollü ve kapalı bir yönetim anlayışı benimsiyor.

Haber Merkezi
AA
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Beyaz Saray'da sızıntıya karşı sıkı önlem
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Axios'taki habere göre, ABD Başkanı Donald Trump'ın yakın çevresi, kargaşa içindeki ilk dönemine kıyasla daha işlevsel ve sıkı disiplinli bir Beyaz Saray yönetmeye kararlı.

Bu kapsamda Beyaz Saray'dan bilgi sızıntılarının önüne geçmek için önemli bir çaba harcanıyor.

Öte yandan Trump'a erişim konusunda da yeni uygulamalara gidilmiş durumda.

Beyaz Saray'a yakın bir kaynak, yaptığı açıklamada, "Yeni yönetim tam bir kara kutu. Onların istedikleri dışında hiçbir şey sızmıyor." dedi.

En büyük değişiklik, Beyaz Saray Özel Kalem Müdürü Susie Wiles ve diğer yardımcıların, rastgele arkadaşların ve muhabirlerin Trump'ı doğrudan arama imkanını kısıtlamaları oldu.

Daha önce, Trump'ı arayanlar, kendisiyle konuşur ve taleplerine cevaplar alırdı.

Ancak Trump'ın bu dönemde işine daha fazla odaklanmak istediği ve telefonlara daha az cevap verdiği belirtildi.

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