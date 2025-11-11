Beyaz Saray’da tarihi zirve | Şara: Suriye artık tehdit değil, Washington'un bir müttefiki

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da Suriye lideri Ahmed eş Şara ile bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmeden sonra Başkan Trump, Şara için "Çok zorlu bir yerden geliyor, onu sevdim" derken, Şara, "Suriye'nin artık Washington'un müttefiki" olduğunu ifade etti.

Donald Trump ve Şara Beyaz Saray’da görüştü. Suriye üzerindeki yaptırımların kaldırılmasını hedefleyen Şara, ülkenin 1946'daki bağımsızlık ilanından bu yana Beyaz Saray'ı ziyaret eden ilk Suriyeli lider oldu.

Suriye Devlet Başkanlığı, Şara ve Trump'ın "Suriye ile ABD arasındaki ikili ilişkilere, bunları güçlendirme ve geliştirme yollarına ve ortak çıkar alanına giren bir dizi bölgesel ve uluslararası konuya odaklanan bir görüşme yaptığını" belirtti.

Basına kapalı yapılan ve yaklaşık iki saat süren görüşmenin ardından, alınan kararlar duyruldu. ABD basınına konuşan yetkililer, "Suriye'nin Orta Doğu'da IŞİD'e karşı kurulan ABD öncülüğündeki koalisyona katılacağını" ifade etti.

Trump görüşmenin ardından Şara'ya övgülerde bulundu. Trump, Şara hakkında, "Çok zorlu bir yerden geliyor, o sert bir adam. Onu sevdim. Suriye'yi başarılı yapmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız, çünkü orası Orta Doğu'nun bir parçası. Artık Orta Doğu'da barışa sahibiz. Kimsenin hatırlayamayacağı bir ilk bu" ifadelerini kullandı.

Ancak Trump, Şara'nın geçmişine de bir atıfta bulunarak "Hepimizin çetin geçmişleri oldu" dedi.

"Washington'un jeopolitik bir müttefiki"

Şara, görüşmeden sonra Amerikan medyasına konuştu, "El Kaide ile olan ilişkisinin geçmişte kaldığını ve Trump ile görüşmesinde bu konunun tartışılmadığını" söyledi.

Şara, "Suriye'nin artık bir tehdit değil, Washington'un jeopolitik bir müttefiki olarak görüldüğünü" öne sürdü.