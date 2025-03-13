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Beyaz Saray'da yapılan toplantıya damga vuran çorap! Trump: Odaklanmaya çalışıyorum ama...

ABD'de Başkan Yardımcısı JD Vance'ın çorapları Beyaz Saray'da yapılan bir toplantıya damgasını vurdu. Yonca desenli çoraplar, İrlanda Başbakanı Michael Martin ile toplantı sırasında ABD Başkanı Donald Trump'ın da dikkatini çekti. Trump, "Odaklanmaya çalışıyorum ama Başkan Yardımcısı'nın çoraplarından çok etkilendim" dedi.

Haber Merkezi
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Beyaz Saray'da yapılan toplantıya damga vuran çorap! Trump: Odaklanmaya çalışıyorum ama...
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ABD Başkanı Donald Trump, İrlanda Başbakanı Michael Martin ile Beyaz Saray'da bir araya geldi.

Başkan Yardımcısı JD Vance'ın toplantıda giydiği yeşil-beyaz yoncalı çorapları dikkat çekti. Trump'ın Vance'in desenli çorapları ile ilgili espri yapmasıyla Oval Ofis'te neşeli anlar yaşandı.

Başkan Trump, yardımcısının ayaklarını işaret ederek, "Enflasyondan bahsetmem gerek ama bu çoraplara bayıldım. Bu çoraplar da neyin nesi?" dedi.

"Odaklanmaya çalışıyorum ama Başkan Yardımcısı'nın çoraplarından çok etkilendim" diyen Trump, ofistekileri kahkahalara boğdu.


"Çoraplara yorum yapacağını biliyordum"

Videoyu sosyal medya platformu X'te yeniden paylaşan Vance, "Bu çoraplara yorum yapacağını biliyordum" ifadelerini kullandı.

Toplantı öncesinde Vance, İrlanda Başbakanı Martin'i Aziz Patrick Günü kahvaltısı için evinde ağırladı ve yonca desenli çorap giymesinin nedenini açıkladı.

Vance, "Sizin şerefinize bu yoncaları giydim. Başkan Trump'ın muhafazakar giyimin çok büyük bir hayranı olduğunu söyleyeceğim. Bu yüzden bu çorapları fark ederse, Oval Ofis'te beni savunmak zorundasınız, 'Bu, İrlanda-Amerika ilişkilerini sağlamlaştırmanın önemli bir parçasıdır ve bu çorapları giymesinin tek nedeni budur.'" diye konuştu.

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