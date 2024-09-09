Beyaz Saray'dan Afganistan raporu açıklaması: Yeni bir şey yok

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik İletişim Danışmanı John Kirby, günlük basın brifinginde, Cumhuriyetçilerin açıkladığı Afganistan'dan çekilmeye ilişkin raporu değerlendirdi.

Kirby, Afganistan'dan çekilme sürecinin, eski ABD Başkanı Donald Trump döneminde karara bağlandığını ve dönemin koşullarında aksi bir sürece girmenin mümkün olmadığını söyledi.

"Yapılan hatalarla ilgili yönetim olarak hepimiz bunun sorumluluğunu aldık" diyen Kirby, çekilme sürecinin çok iyi planlandığını, ancak her planda olduğu gibi kendi planlarında da sorunların ortaya çıktığını savundu.

John Kirby, Cumhuriyetçilerin açıkladığı raporda yeni herhangi bir unsurun olmadığını belirterek, ABD'nin Afganistan'dan çekilmekten başka çaresinin olmadığını ve kendilerinin de bunu yaptığını ifade etti.

ABD'de Temsilciler Meclisindeki Cumhuriyetçiler, ülkelerinin Ağustos 2021'de Afganistan'dan "korkunç" şekilde çekilmesinden Başkan Joe Biden yönetimini sorumlu tutan soruşturma raporu yayımlamıştı.

Temsilciler Meclisindeki Demokratlar ise raporu, "Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın rolü göz ardı edildiği" gerekçesiyle eleştirmişti.

ABD, Ağustos 2021'de Afganistan'dan çekilme sürecini tamamlamıştı

ABD ile Şubat 2020'de varılan barış anlaşması çerçevesinde 2021'de uluslararası güçlerin Afganistan'dan geri çekilmesiyle başlayan sürecin ardından başkenti kuşatan Taliban, 15 Ağustos 2021'de Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin ülkeyi terk etmesi sonrası Kabil'i çatışmasız şekilde kontrolüne almıştı.

ABD, 31 Ağustos 2021'de Afganistan'dan çekilme sürecini tamamlamıştı.