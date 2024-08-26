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Beyaz Saray'dan ateşkes açıklaması: Görüşmelerde çöküntü yok

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik İletişim Danışmanı John Kirby, Kahire'deki müzakerelerin başarısız olduğu iddialarını reddedip "Gazze'de ateşkes görüşmelerinde çöküntü yok, süreç çalışma grupları seviyesinde devam edecek" dedi.

Haber Merkezi
AA
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Beyaz Saray'dan ateşkes açıklaması: Görüşmelerde çöküntü yok
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Beyaz Saray Ulusal Güvenlik İletişim Danışmanı John Kirby, telekonferans yoluyla düzenlediği basın brifinginde, Gazze gündemine dair soruları yanıtladı. Kirby, Mısır'ın başkenti Kahire'deki müzakerelerin çöktüğü yönündeki değerlendirmelere, "Görüşmelerde herhangi bir çöküntü yok. Taraflar, süreci çalışma gruplarına aktaracak kadar yeterli ilerleme kaydettiler, böylece ara bulucu ve liderlerin orada bulunmalarına ihtiyaç duyulmayacak. Görüşmeler, tarafların bir sonraki mantıklı adımın çalışma gruplarının oluşturulması ve bu grupların detayları çalışması olduğunu hissettikleri bir noktaya ulaştı." şeklinde yanıt verdi.

Halen yapılacak çok iş olduğunu ve taraflar arasındaki müzakerelerin devam ettiğini kaydeden Kirby, çalışma gruplarında İsrail ordusunun nereden, ne şekilde çekileceğinden esirlerin takasıyla ilgili detaylara kadar birçok önemli detayın görüşüleceğini belirtti.

Kirby: Hizbullah’ın saldırıları ateşkes görüşmelerini etkilemedi

Öte yandan Kirby, Hizbullah ile İsrail arasındaki karşılıklı saldırıların ateşkes görüşmelerini ve sürecini olumsuz etkilemediğini vurguladı. Kirby, "Hizbullah'ın hafta sonu yaptığı roket ve dron saldırılarına rağmen, ki İsrail bunları çok iyi şekilde savundu, bunlar sahada ateşkesin sağlanması için uğraşan ekiplerin çalışmasını etkilemedi." değerlendirmesini yaptı.

Üst düzey bir Hamas yetkilisi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail'in taleplerini içeren bu yeni teklife göre Philadelphi Koridoru olarak adlandırılan 14 kilometrelik Mısır ile Gazze sınırının kontrolünün İsrail'e bırakıldığını ve İsrail askeri varlığının Gazze'de devam etmesinin öngörüldüğünü ve Hamas heyetinin bunu kabul etmeyeceğini ara bulucu ülkelere ilettikten sonra Kahire'den ayrıldığını bildirmişti.

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