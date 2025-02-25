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Beyaz Saray'dan ateşkes mesajı

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, Trump yönetiminin Gazze'deki ateşkes süreciyle yakından ilgilendiğini belirterek, ateşkesin devam etmesini ve tüm esirlerin evlerine dönmesini istediklerini söyledi.

Haber Merkezi
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Beyaz Saray'dan ateşkes mesajı
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 Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, düzenlediği basın brifinginde gündeme dair açıklamalar yaparken, Gazze'deki ateşkesle ilgili durumu da değerlendirdi.

Leavitt, bir soru üzerine, Trump yönetiminin sürece yeterince angaje olduğunu ve özellikle Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un ateşkes süreciyle yakından ilgilendiğini belirtti.

ABD'li Sözcü, "(Gazze'de) Ateşkesin birinci aşaması için son tarihin yaklaştığını biliyoruz. Bu nedenle daha önce de bahsettiğim Steve Witkoff, Trump'ın kendisi ve ekibi bu konuyla yakından ilgileniyor. Ateşkesin devam ettiğini görmek istiyoruz. Başkan da Gazze'deki tüm esirlerin evlerine döndüğünü görmek istediğini açıkça belirtti." şeklinde konuştu.

İsrail'in Gazze'de 15 aydan uzun süre devam eden saldırılarında 14 bini enkaz altında kaybolanlar olmak üzere 61 binden fazla Filistinli öldü, 2 milyon kişi yerinden edildi.

Arabulucu ülkelerden Katar, 15 Ocak'ta İsrail ile Hamas arasında Gazze'de ateşkes ve esir takası konusunda anlaşmaya varıldığını duyurmuştu.

19 Ocak Pazar günü yürürlüğe giren anlaşma, her biri 42 gün sürecek 3 aşamadan oluşuyor. Anlaşmanın ilk aşamasının süresi 1 Mart'ta doluyor.

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