Beyaz Saray'dan Erdoğan'ın çağrısına yanıt: Trump yeşil ışık yaktı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine toplantısı sonrası İstanbul'da yapılan Rusya-Ukrayna zirvesini değerlendirdi. "Muhteşem bir buluşma oldu" diyen Erdoğan, en büyük arzusunun Putin-Zelenski-Trump zirvesi olduğunu söyledi. Erdoğan, "Ben de kendileriyle bu buluşmada bir araya geleyim, böylece İstanbul'u bir barış merkezi haline getirelim" diye konuştu.

"Trump, iki liderin ve iki tarafın da masaya oturmasını istiyor"

Beyaz Saray'ın bahçesinde, basın mensuplarının Rusya-Ukrayna arasındaki savaşa ilişkin sorularını yanıtlayan Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, İstanbul'da gerçekleşen Rusya-Ukrayna görüşmelerine ilişkin, "Başkan, iki liderin ve iki tarafın da masaya oturmasını istiyor ve bugün Başkan Trump'ın ısrarı üzerine bunu yaptıklarını gördük. Ancak Başkan'ın bu görüşmeler ve orada yaşananlar hakkında ne düşündüğü konusunda, sözü kendisine bırakacağım." değerlendirmesini yaptı.

(Erdoğan'ın çağrısı) Başkan, böyle bir durum olursa buna açık olduğunu söyledi

Leavitt, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısıyla ilgili “Başkan, böyle bir durum olursa buna açık olduğunu söyledi. Ancak her iki liderin ve tarafların birlikte masaya oturmasını istiyor” ifadelerini kullandı.

Leavitt, Ukrayna'nın Rusya'ya yönelik düzenlediği insansız hava aracı (İHA) saldırısına ilişkin reaksiyonlarının ne olduğunun sorulması üzerine, "Bu savaşın artık sona ermesi gerekiyor. Bu savaş iki taraf için de acımasız geçmiş ve çok fazla insan hayatını kaybetmiştir. Başkan bu savaşın müzakere masasında sona ermesini istemektedir." şeklinde konuştu.