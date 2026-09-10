Beyaz Saray'dan geleneksel aile hamlesi: Çalışmayan eşe çocuk bakım ödemesi gündemde

ABD'de Trump yönetimi, aile yapısını ve doğum oranlarını desteklemeye yönelik yeni bir sosyal politika adımı atmaya hazırlanıyor. The New York Times'ın konuya yakın kaynaklara dayandırdığı habere göre Beyaz Saray, eşlerden birinin evde kalarak çocuk baktığı evli çiftlere çocuk bakım desteği verilmesini içeren bir taslak planı değerlendirmeye aldı.

Planın şartları ve kapsayacağı gruplar

Hazırlanan taslak plana göre söz konusu yardımdan yalnızca belirli gelir seviyesindeki evli çiftler faydalanabilecek. Destekten yararlanabilmek için eşlerden birinin haftada en az 35 saat çalışması, diğer eşin ise evde kalarak çocuğun bakımıyla ilgilenmesi şartı aranacak. Evli olmayan çiftler ile çalışmayan bekar ebeveynler ise bu mali haktan yararlanamayacak.

12 milyar dolarlık fondan aktarılacak

Planlanan mali desteğin kaynağı, Sağlık ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde 1990'larda düşük ve orta gelirli ailelere yardım amacıyla kurulan Çocuk Bakımı ve Geliştirme Fonu'ndan karşılanacak. Toplamda 12 milyar dolarlık bütçeye sahip olan bu fon, mevcut durumda çocuk başına yıllık yaklaşık 9 bin dolar destek sağlıyor ve 1,3 milyon çocuğu kapsıyor. Mevcut yardım alan kitlenin büyük çoğunluğunu ise geçimini çalışan annelerin sağladığı bekar ebeveynli haneler oluşturuyor.

JD Vance'in "geleneksel aile" yaklaşımı

Geleneksel aile modelini güçlendirme çabalarının bir parçası olan bu teklifin öncülüğünü Başkan Yardımcısı JD Vance yürütüyor. Annelerin çocuk bakımı için evde kalması gerektiğini savunan Vance, daha önce yaptığı paylaşımlarda Amerikalıların çocuklarını kreşlere göndermek yerine evde ebeveynleriyle büyütebileceği bir aile politikasına ihtiyaç duyduğunu ifade etmişti. Vance ayrıca, küçük çocukların ebeveynleriyle evde vakit geçirdiklerinde daha mutlu ve sağlıklı olduklarını dile getirmişti.

Uzmanlardan "bekar ebeveynler mağdur olacak" uyarısı

Söz konusu plan, sosyal politika uzmanları ve hukukçular tarafından eleştirilmeye başlandı. Niskanen Center Sosyal Politika Direktörü Joshua McCabe, evde kalan ebeveynlerin desteklenmesini onayladığını ancak mevcut fon bütçesini artırmadan yararlanıcı kapsamını genişletmenin sakıncalı olduğunu belirtti. McCabe, bütçe artırılmadığı takdirde aynı kaynaktan pay almak isteyenlerin artacağını ve bu durumun özellikle çalışan bekar ebeveynleri mağdur edeceğini vurguladı.

Öte yandan, yönetimdeki bazı hukukçular da yardım şartı olarak evlilik zorunluluğu getirilmesinin yasal zeminini tartışıyor.

Kongre onayı gerekmiyor: Yürürlük tarihi 2027 olabilir

Önerilen politika değişikliğinin hayata geçmesi için Kongre'nin onayı gerekmiyor. Beyaz Saray'ın taslağı onaylamasının ardından teklif internet üzerinden kamuoyunun görüşüne açılacak. Sürecin tamamlanması halinde uygulamanın 2027 yılında yürürlüğe girmesi bekleniyor.