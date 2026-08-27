Beyaz Saray’dan İran açıklaması: Müzakere yok, baskı sürecek

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın öncelikli hedefinin İran'ın nükleer bir güce dönüşmesini kesin olarak engellemek olduğunu yineledi. İran ordusuna büyük zarar veren askeri hamlelerin ardından stratejinin boyut değiştirdiğini belirten Leavitt, Tahran yönetimine karşı yeni bir aşamaya geçildiğini duyurdu.

Diplomasi kapalı, ekonomi hedefte

Sözcü Leavitt, "Askeri unsurları hedef alan operasyonun ardından şimdi de İran ekonomisini tamamen çökertmeyi hedefleyen 'Ekonomik Sürgün Operasyonu' yürürlüktedir" ifadelerini kullandı. Washington'ın masada hiçbir diplomatik temas bulundurmadığını vurgulayan Leavitt, Tahran anlamlı ve somut bir adım atana kadar bu yaklaşımın değişmeyeceğinin altını çizdi.

Deniz ablukası sürüyor, tüm seçenekler masada

Bölgedeki sıcak gelişmelere de değinen Beyaz Saray, Basra Körfezi ve Hürmüz Boğazı'ndaki askeri denetim ile deniz ablukasının kararlılıkla sürdürüldüğünü bildirdi. Katar gibi arabulucu ülkelerin diplomatik trafiği yeniden canlandırma çabalarına rağmen, Washington yönetimi geri adım atmayacağını resmi olarak ilan etmiş oldu.

Sözcü Leavitt, İran'ın bir anlaşma zeminine yanaşmaması durumunda ağır sonuçlarla yüzleşmeye devam edeceğini belirterek askeri seçeneklerin de her an masada tutulduğunu hatırlattı. Bu açıklamalar, iki ülke arasındaki gerilimin diplomatik bir çözüme ulaşmaktan henüz çok uzak olduğunu net bir şekilde ortaya koydu.