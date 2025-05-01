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Beyaz Saray’dan nadir mineraller açıklaması: Son sürat ilerleyeceğiz

Beyaz Saray, ABD ile Ukrayna arasında imzalanan nadir mineraller anlaşması konusunda açıklamalarda bulundu. Danışman Stephen Miller, hızlı hareket edip anlaşmayı bir an önce işler hale getireceklerini açıkladı.

Haber Merkezi
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Beyaz Saray’dan nadir mineraller açıklaması: Son sürat ilerleyeceğiz
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ABD Başkanı Donald Trump'ın iç güvenlikten sorumlu danışmanı Stephen Miller, Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt'in düzenlediği brifingde, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"ABD-Meksika sınırı daha güvenli"

Miller, ağırlıklı olarak sınır güvenliğinin sağlanması konusunda Trump yönetiminin attığı adımlardan övgüyle bahsederken Trump'ın imzaladığı kararnameler sayesinde artık ABD-Meksika sınırının daha güvenli olduğunu belirtti.

 "Nadir mineraller anlaşması bir dönüm noktası"

ABD ile Ukrayna arasında imzalanan nadir mineraller anlaşmasına ilişkin görüşü sorulan Miller, anlaşmanın çok önemli bir dönüm noktası olduğunu ve ABD'nin refahına büyük katkı sağlayacağını belirtti.

 "Son sürat ilerleyeceğiz"

Miller, "Sadece bu maden anlaşmasında değil, Başkan'ın ortaya koyduğu tüm maden anlaşmalarında son sürat ilerleyeceğiz. Ukrayna ile yapılan bu anlaşmayla ilgili olarak, elimizden geldiğince hızlı hareket edip anlaşmayı işler hale getireceğiz." dedi.

 "Anlaşma Ukrayna'da harcanan yüz milyarlarca doların geri ödenmesidir"

Söz konusu anlaşmanın amacını, "Vergi mükelleflerimizin Ukrayna'daki savaşı sübvanse etmek için harcadıkları yüz milyarlarca doların geri ödenmesidir." sözleriyle açıklayan Miller, Trump yönetiminin bu süreçteki temel amacının ise savaşı sona erdirmek olduğunu vurguladı.

 ABD-Ukrayna ekonomik ortaklık anlaşması

ABD ve Ukrayna, uzun müzakerelerin ardından nadir toprak elementlerinin kullanımını da kapsayan "ekonomik ortaklık" anlaşmasının imzalandığını duyurmuştu.

Söz konusu ekonomik ortaklık anlaşması, "ABD-Ukrayna Yeniden Yapılandırma Yatırım Fonu" kurulmasını öngörüyor.

İki ülke arasında imzalanan "ekonomik ortaklık" anlaşması, bugüne kadarki askeri ve finansal desteği karşılığında ABD'ye Ukrayna'nın doğal kaynaklarına erişim imkanı sağlayacak.

ABD Başkanı Trump, anlaşmayla ilgili son açıklamasında, ABD ile Ukrayna arasında imzalanan ekonomik ortaklık anlaşmasının Kiev için bir "güvenlik garantisi" olacağını ve Rusya'yı "engelleyebileceğini" söylemişti.

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