  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. Beyaz Saray'dan Nobel Barış Ödülü'nü Trump'a vermeyen komiteye tepki
Takip Et

Beyaz Saray'dan Nobel Barış Ödülü'nü Trump'a vermeyen komiteye tepki

Beyaz Saray İletişim Direktörü Steven Cheung, barış ödülünü ABD Başkanı Donald Trump yerine Venezuelalı bir muhalefet liderine veren Nobel Ödülü Komitesi'nin, "Barıştan çok siyaseti ön planda tuttuğunu" iddia etti.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Beyaz Saray'dan Nobel Barış Ödülü'nü Trump'a vermeyen komiteye tepki
Takip Et

Beyaz Saray, Nobel Barış Ödülü'nün ABD Başkanı Donald Trump yerine Venezuelalı muhalefet lider Maria Corina Machado'ya verilmesini eleştirdi.

"Nobel Komitesi, barıştan çok siyaseti ön planda tuttu"

Beyaz Saray İletişim Direktörü Steven Cheung sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Başkan Trump barış anlaşmaları yapmaya, savaşları sona erdirmeye ve hayat kurtarmaya devam edecek. O insancıl bir yüreğe sahip ve onun gibi iradesiyle dağları yerinden oynatabilecek kimse asla olmayacak. Nobel Komitesi, barıştan çok siyaseti ön planda tuttuklarını kanıtladı" ifadelerini kullandı.

Trump Nobel Barış Ödülü'nü istiyordu

Trump, Nobel Barış Ödülü'nü almak için kampanya yürütmüştü. Ancak adaylıklar Ocak ayında, Trump'ın ikinci döneminin başında sona ermişti. Trump ise aylardır yaptığı açıklamalarda, 7 savaşı bitirdiğini öne sürerek Nobel Barış Ödülü'nün kendisine verilmesi gerektiğini savunmuştu.

Son dakika... Trump’ın ‘hayali’ suya düştü: 2025 Nobel Barış Ödülü’nün sahibi belli olduSon dakika... Trump’ın ‘hayali’ suya düştü: 2025 Nobel Barış Ödülü’nün sahibi belli olduDünya
Elinde şişlik ve morluklar oluşmuştu! Trump yine sağlık kontrolüne giriyorElinde şişlik ve morluklar oluşmuştu! Trump yine sağlık kontrolüne giriyorDünya
ABD basını yazdı: Trump, İsrail'in Gazze'de varılan ateşkesi bozmasına izin vermeyecekABD basını yazdı: Trump, İsrail'in Gazze'de varılan ateşkesi bozmasına izin vermeyecekDünya
Dünya
Dünyayı şaşırtan ithaf... Machado, Nobel Barış Ödülü’nü Trump’a armağan etti
Dünyayı şaşırtan ithaf... Machado, Nobel Barış Ödülü’nü Trump’a armağan etti
ABD basını yazdı: Trump, İsrail'in Gazze'de varılan ateşkesi bozmasına izin vermeyecek
ABD basını yazdı: Trump, İsrail'in Gazze'de varılan ateşkesi bozmasına izin vermeyecek
ABD Orta Doğu Temsilcisi Witkoff: Rehinelerin serbest bırakılması için 72 saatlik süre başladı
ABD Orta Doğu Temsilcisi Witkoff: Rehinelerin serbest bırakılması için 72 saatlik süre başladı
Netanyahu'dan Trump'a teşekkür
Netanyahu'dan Trump'a teşekkür
'Ateş çemberi' yine sallandı! Filipinler'de bu kez 6,7 büyüklüğünde deprem oldu
'Ateş çemberi' yine sallandı! Filipinler'de bu kez 6,7 büyüklüğünde deprem oldu
Avrupa Birliği, 6 yapay zeka fabrikası daha kuracak
Avrupa Birliği, 6 yapay zeka fabrikası daha kuracak