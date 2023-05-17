Beyaz Saray'dan seçimlerde 2. tur açıklaması

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Sullivan, 14 Mayıs seçimleriyle ilgili, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci tura kaldığını ve kazanan kim olursa olsun, Ukrayna, Orta Doğu'daki bölgesel meseleler ve NATO'daki rolü kapsamında Türkiye ile bir dizi konuda çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

Sullivan, "Türkiye'de güçlü bir demokrasi görmeye devam etmek istiyoruz. İlk turu gerçekleştirdiler, ikinci turu da yapacaklar ve bizler de kazanan kim olursa olsun onunla çalışmaya hazır olacağız." şeklinde konuştu.

Karadeniz Tahil Koridoru anlaşmasının uzatılması

Jake Sullivan, Karadeniz Tahıl Koridoru anlaşmasının uzatalımasıyla ilgili, anlaşmanın süresinin uzatılmasının iyi bir şey olduğunu ifade etti. Sullivan, tahılın küresel pazarlara ulaşmasını sağlamaya yönelik çabaları desteklemeye devam edeceklerini kaydetti.

Öte yandan Sullivan, süresi uzatılsa dahi Rusya'nın tahıl koridorunu "günlerinin sayılı olduğunu söyleyerek" rehin tutmaya devam ettiğini belirtti.

Dünyanın, tahıl koridorunun sürdürülebilir şekilde işlemesini sağlayacak istikrarı hak ettiği görüşünü paylaşan Sullivan, böylece başta fakir ülkeler olmak üzere ülkelerin gıda ihtiyacının giderilebileceğine işaret etti.