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Beyaz Saray'dan 'Suriye' açıklaması

Beyaz Saray: Başkan Biden, Suriye'deki gelişmeleri yakından takip ediyor.

Haber Merkezi
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Beyaz Saray'dan 'Suriye' açıklaması
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Beyaz Saray, ABD Başkanı Joe Biden ve ekibinin, Suriye'deki gelişmeleri yakından takip ettiğini bildirdi.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Sean Savett, X sosyal medya hesabından bir mesaj paylaştı.

Biden ve ekibinin, Suriye'deki "olağanüstü" gelişmeleri yakından takip ettiğini kaydeden Savett, ABD Başkanının, bölgesel ortaklarla yakın irtibatının sürdüğünü ifade etti.

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