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Beyaz Saray'dan Trump’ın göçmenler hakkındaki sözlerine sert tepki

Beyaz Saray, eski ABD Başkanı ve Cumhuriyetçilerin başkan adayı Donald Trump'ın düzensiz göçmenlerin "kötü genler" getirdiğine dair sözlerini "nefret dolu" olarak nitelendirdi.

Haber Merkezi
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Beyaz Saray'dan Trump’ın göçmenler hakkındaki sözlerine sert tepki
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Katıldığı yayında radyo programcısı Hugh Hewitt'in sorularını yanıtlayan Trump, ABD'deki düzensiz göçmenlere ilişkin açıklamalarda bulundu.

ABD'ye yasa dışı yollardan giren çok sayıda göçmenin cinayet suçu işlemiş olduğunu ve bunun ülkeye gelen düzensiz göçmenlerin "genlerinde bulunduğunu" iddia eden Trump, "Onlar şimdi mutlu bir şekilde ABD'de yaşıyor." dedi.

Trump, "Şu anda ülkemizde çok fazla kötü gen var. Burada olmaması gereken, 425 bin suçluyu ülkemize getirdiler." ifadelerini kullandı.

Trump'a sert tepki

Öte yandan, Beyaz Saray Basın Sözcüsü Karine Jean-Pierre, günlük basın brifinginde, Trump'ın bu sözlerini "nefret dolu" ve "iğrenç" olarak nitelendirdi.

Bu tür "rahatsız edici ve nefret dolu" söylemleri reddetmeye devam edeceklerine vurgulayan Jean-Pierre, "Bu iğrenç, uygunsuz ve nefret dolu dilin ülkemizde yeri yok." ifadesini kullandı.

Jean-Pierre, "Bir araya gelme hakkına saygı duymamız gerekiyor, toplumları birbirinden ayrıştırmaya değil." dedi. 

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