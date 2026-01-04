  1. Ekonomim
Beyaz Saray’dan Venezuela saldırısı sonrası argo içerikli paylaşım: FAFO

Beyaz Saray'ın resmi hesabından, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile eşi Cilia Flores'in kaçırılmasının ardından argo içeren bir paylaşım yapıldı.

Beyaz Saray’dan Venezuela saldırısı sonrası argo içerikli paylaşım: FAFO
ABD'nin Venezuela'ya yönelik saldırısı ve Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile eşi Cilia Flores'in kaçırılmasına tepkiler sürüyor. ABD'nin Nicolas Maduro ile eşini kaçırmasının ardından "No Games, FAFO" paylaşımı geldi.

"No Games, FAFO"

Beyaz Saray'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Trump'ın fotoğrafına yer verilerek, "No Games, FAFO" notu düşüldü. FAFO'nun açılımı "Fuck Around, Find Out" olarak biliniyor.

Argo bir ifade olarak dikkat çeken FAFO, Türkçeye ise "Bulaşırsan başına iş alırsın", "Uğraşırsan bedelini ödersin", "Yanlış yaparsan ne olacağını görürsün" gibi ifadelerle çevriliyor.

