Beyaz Saray'ı kızdıran İran haberinin kaynağı belli oldu

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ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin Politico, CNN ve MS NOW'un Beyaz Saray'a erişimini engellemesinin ardından tartışmayı büyütecek yeni bir ayrıntı ortaya çıktı. Beyaz Saray, Politico'ya gönderdiği ve daha sonra mahkeme dosyası kapsamında kamuoyuna yansıyan mektupta, yayın kuruluşunun bazı haberlerini gerekçe göstermişti. Yönetim, söz konusu haberlerin ulusal güvenlik açısından tehdit oluşturduğunu ve yanlış bilgiler içerdiğini savunmuştu.

Bu haberler arasında, ABD ile İran arasındaki savaşı sona erdirecek olası bir anlaşmaya ilişkin Haziran 2026 tarihli bir haber de bulunuyordu. Haberde, üst düzey bir yönetim yetkilisinin anlaşma ihtimalini yüzde 80 ila 85 olarak değerlendirdiği aktarılmıştı.

İsimsiz kaynağın kimliği ortaya çıktı

New York merkezli bağımsız yayın kuruluşu Status'un haberine göre, Politico'nun söz konusu haberinde kimliği açıklanmayan üst düzey yönetim yetkilisi JD Vance'ti. Oliver Darcy imzalı haberde, Vance'in Beyaz Saray tarafından yetkilendirilen bir arka plan görüşmesinde gazetecilere bilgi verdiği belirtildi. Görüşmede Vance'in kimliğinin haberlerde açıklanmaması konusunda gazetecilerle mutabakata varıldığı aktarıldı.

İran anlaşması için yüzde 80-85 ihtimal vermişti

12 Haziran'da gerçekleştirilen görüşmede kimliği o dönemde açıklanmayan üst düzey yönetim yetkilisi, ABD ile İran'ın bir anlaşmaya varmaya çok yaklaştığını söylemişti. Yetkili, anlaşmanın imzalanma ihtimalini yüzde 80 ila 85 arasında gördüğünü ifade etmişti.

CBS News de aynı gün yayımladığı haberinde, söz konusu yetkilinin gazetecilerle telefon üzerinden ve kimliğinin gizli tutulması şartıyla konuştuğunu aktarmıştı. Washington Post da üst düzey bir Trump yönetimi yetkilisinin tarafların anlaşmaya varma konusunda yüzde 80-85 oranında ilerleme kaydettiğini söylediğini bildirmişti.

Görüşmeye birden fazla medya kuruluşu katıldı

Status'un aktardığı bilgilere göre Vance, yalnızca Politico muhabirleriyle görüşmedi. Farklı medya kuruluşlarında görev yapan gazetecilerin de yer aldığı bir grup toplantıya katıldı. Gazeteciler, görüşme sırasında Vance'in kimliğini kamuoyuna açıklamama konusunda anlaşmaya vardı.

Beyaz Saray'ın Politico'ya yönelik erişim yasağının gerekçeleri arasında gösterdiği haberlerden birinin kaynağının Vance olduğunun ortaya çıkması, yönetimin söz konusu yayınlara yönelik tutumuyla ilgili yeni bir ayrıntı olarak gündeme geldi.