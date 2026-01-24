Beyaz Saray'ın Grönland bayraklı 'Pengueni kucakla' paylaşımı sosyal medyayı salladı: 'Kuzey Yarımküre'de penguen yok'
Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump'ın bir penguenle birlikte buzlu dağlara doğru yürüdüğü ve Grönland bayrağı bulunan yapay zekâ tarafından oluşturulmuş bir resim yayımladı. Ancak penguenler, Grönland'ın bulunduğu Kuzey Yarımküre'de değil Güney Yarımküre'de yaşadığı için sosyal medyada gönderiye yorum yağdı.
ABD, bu kez resmi bir açıklamayla değil, paylaşım aracılığıyla Grönland’a yönelik mesaj verdi. Beyaz Saray, Trump’ın buzlu dağlara doğru bir penguenle birlikte yürüdüğü yapay zeka tarafından oluşturulmuş bir görsel paylaştı.
Grönland’ı ilhak etme isteğini defalarca dile getiren ABD Başkanı Donald Trump, bu kez internette yaygınlaşan “Nihilist Penguen” akımına katıldı. Görselde penguen ABD bayrağını taşırken, dağlarda Grönland bayrağı yer aldı ve üst mesajında "Pengueni kucakla" ifadeleri eklendi.
Ancak buzlarla çevrili Grönland'ın bulunduğu Kuzey Yarımküre'de penguen yaşamıyor. Bu sebeple Beyaz Saray'ın penguenli Grönland paylaşımına sosyal medyada kısa süre içinde yorum yağdı.