Beyaz Saray'ın Grönland bayraklı 'Pengueni kucakla' paylaşımı sosyal medyayı salladı: 'Kuzey Yarımküre'de penguen yok'

ABD, bu kez resmi bir açıklamayla değil, paylaşım aracılığıyla Grönland’a yönelik mesaj verdi. Beyaz Saray, Trump’ın buzlu dağlara doğru bir penguenle birlikte yürüdüğü yapay zeka tarafından oluşturulmuş bir görsel paylaştı.

Grönland’ı ilhak etme isteğini defalarca dile getiren ABD Başkanı Donald Trump, bu kez internette yaygınlaşan “Nihilist Penguen” akımına katıldı. Görselde penguen ABD bayrağını taşırken, dağlarda Grönland bayrağı yer aldı ve üst mesajında "Pengueni kucakla" ifadeleri eklendi.

Ancak buzlarla çevrili Grönland'ın bulunduğu Kuzey Yarımküre'de penguen yaşamıyor. Bu sebeple Beyaz Saray'ın penguenli Grönland paylaşımına sosyal medyada kısa süre içinde yorum yağdı.