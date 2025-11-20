  1. Ekonomim
Beyaz Saray'ın, yapay zeka düzenlemeleri getiren eyaletlere karşı Adalet Bakanlığının dava açmasına olanak tanıyacak başkanlık kararnamesi hazırladığı iddia edildi.

Beyaz Saray’ın yapay zeka düzenlemelerine karşı kararname hazırladığı öne sürüldü
Kararname taslağının, Washington Post (WP) gazetesi tarafından erişildiği ve isminin açıklanmasını istemeyen bir Beyaz Saray yetkilisince doğrulandığı iddia edildi.

Buna göre, Beyaz Saray'ın, Adalet Bakanlığı'na yapay zeka yasası getiren eyaletlere karşı dava açma yetkisi tanıyacak bir kararname taslağı hazırladığı ileri sürüldü.

Kararname onaylanırsa Bakanlığa yeni yetkiler verilecek

Söz konusu kararname taslağının kabul edilmesi halinde Bakanlığın, "eyaletler arası ticareti engellediği" gerekçesiyle yapay zeka yasaları getiren eyaletlere yasal işlem başlatabileceği belirtiliyor.

Kararname kapsamında kurulacak federal görev gücünün, mevcut eyalet yasalarını değerlendirmesi ve bunların ifade özgürlüğünü ihlal edip etmediğini belirlemesi öngörülüyor.

Bu yasalara sahip olduğu belirlenen eyaletlerde, geniş bantlı internet bağlantısı için sağlanan federal fonun da kesileceği belirtiliyor.

ABD Başkanı Donald Trump, dün, Truth Social hesabından yaptığı açıklamada, yapay zeka konusunda eyaletlerin farklı düzenlemeleri yerine tek bir federal standart olması gerektiğini belirtmişti.

