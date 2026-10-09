Beyaz Saray'ın yeni sözcüsü, Trump'ın iletişim danışmanlarından Katie Zacharia oluyor

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ABD Başkanı Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Zacharia'nın sözcülük görevine getirileceğini açıkladı.

Trump, "Katie Zacharia'yı Beyaz Saray Sözcüsü olarak görevlendirmek benim için büyük bir onurdur." ifadesini kullandı.

Katie'nin halen Trump'ın Truth Social hesabını yönettiğini ve "Trump Media&Technology Group" adlı şirkette kıdemli iletişim danışmanı olarak görev yaptığını aktaran Trump, yeni sözcünün çok başarılı olacağına inandığını vurguladı.

"Katie, Beyaz Saray Sözcüsü olarak muhteşem bir iş çıkaran Karoline Leavitt'in yerini alacak." ifadesine yer veren Trump, Katie'nin Amerikan halkının saygısını kazanacağından emin olduğunu kaydetti.

Daha önce muhafazakar kanallardan Fox News ve Newsmax gibi kanallarda da çalışan Katie, uzun süredir Trump'ın seçim kampanyalarında çeşitli görevler alan bir iletişimci olarak biliniyor.