Beyaz yakalılar tetikte: Artan işten çıkarma dalgasına karşı yeni B planları

ABD’de beyaz yakalı çalışanlar arasında iş güvencesine yönelik endişe hızla artıyor. Amazon, Microsoft ve Intel gibi teknoloji devlerinde yaşanan geniş çaplı işten çıkarmalar, birçok profesyoneli alternatif planlar yapmaya yöneltti.

Yapay zekâ yatırımlarına ağırlık veren şirketler, “performans yetersizliği”, yönetici kadrolarının daraltılması ve stratejik yeniden yapılanma gerekçeleriyle binlerce çalışanla yollarını ayırıyor. Business Insider ise ABD’li beyaz yakalıların bu dalgaya karşı geliştirdikleri önlemleri mercek altına aldı.

Amazon çalışanı işten çıkarılma riskini babalık izniyle aştı

47 yaşındaki yazılım mühendisi Michael Permana, Business Insider'a Amazon’daki pozisyonunun riskte olduğunu anlayınca panik yapmak yerine babalık iznine çıktığını anlattı.

Performans iyileştirme planına alınmasıyla işten çıkarılmasının an meselesi olduğunu fark eden Permana, izin hakkını kullanarak süreci uzattı ve yeni iş arayışına başladı. Stratejisinin işe yaradığını aktaran Permana, izin dönüşünden bir ay sonra mobil oyun şirketi MobilityWare'den iş teklifi aldı.

Permana "İzin bana zaman kazandırdı. Bazen hayatta kalmak için akıllıca geri çekilmek gerekir" dedi.

Kendi işini kurdu

Microsoft mühendisi Eduardo Noriega için ise 2009'daki toplu işten çıkarmalar bir dönüm noktası oldu.

O günden sonra akşamlarını kendi işe alım firmasını kurmakla geçiren Noriega, geçen yıl Microsoft'ta işten çıkarıldığında kendi girişiminden kazandığı paranın aldığı maaşı geçtiğini belirtiyor.

ABD’li yazılımcılar işten çıkarmalara karşı çözümü birden fazla işte buluyor

New York’ta yaşayan ve gerçek adını vermek istemeyen 30'lu yaşlardaki yazılımcı Reed, 2020–2023 arasında dört kez işten çıkarılınca aynı anda iki tam zamanlı işe başladığını anlatıyor. Reed'in bunu yapmasını, işlerin ikisinin de uzaktan olması mümkün kıldı.

Benzer şekilde Kaliforniyalı yazılımcı John, tam zamanlı işine ek olarak bir yarı zamanlı iş daha yapıyor. Yıllık kazancının 225 bin dolara çıktığını anlatan John, "güçlü bir profesyonel ağ kurmanın" en büyük güvence olduğunu söylüyor.

Teknoloji çalışanları işten çıkarmalara karşı erken önlem alıyor

Intel’de çalışan Kent Ha, olası işten çıkarmaya karşı hem tasarruf planı oluşturdu hem de iş başvurularına erken başladı. Temmuzda işten çıkarılan Ha, çoktan yeni görüşmelerinin ortasında olduğunu belirtiyor.

Microsoft’un eski bulut mimarı Phil Coachman da benzer bir yol izleyerek tasarrufları sayesinde istifa etti ve altı ay içinde eski bir iş arkadaşının referansıyla Databricks'te yeni bir iş buldu.