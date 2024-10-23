Beyin ölümü gerçekleşen adam organları alınırken aniden uyandı

Korkunç olay, organ bağış sistemlerinde uygulanan protokollerin güvenilirliği konusunda şüpheler uyandırdı. İhbarcı Nyckoletta Martin, durumu Eylül ayında ABD Temsilciler Meclisi Enerji ve Ticaret Komitesi tarafından düzenlenen organ bağışı ve nakil sistemine ilişkin oturumda gündeme getirdi.

İşlem esnasında uyandı

Science Alert bilim sitesinin ABD’nin ulusal yayın kuruluşu NPR'den (National Public Radio) aktardığına göre, bu notlarda bağışçının kalp nakli öncesinde gerçekleştirilen klinik test sırasında yaşam belirtisi gösterdiği kaydedildi. Martin, NPR’ye yaptığı açıklamada, "Bağışçı, o sabah kardiyak kateterizasyon için yapılan işlem sırasında uyanmış ve masada hareket ediyordu" ifadelerini kullandı.

36 yaşındaki Anthony Thomas 'TJ' Hoover II, Kentucky'nin Richmond şehrindeki Baptist Health Hastanesi'ne aşırı doz nedeniyle getirildikten sonra kalp krizi geçirmiş ve beyin ölümü gerçekleştiği açıklanmıştı. Hayat destek ünitesinden ayrıldıktan sonra organlarının bağışlanması için hazırlıklar yapıldı.

"Sık rastlanan bir refleks"

Ancak TJ’nin kardeşi Donna Rhorer, kardeşinin gözlerinin ameliyathaneye götürülürken açıldığını ve etrafa baktığını gördüğünü belirtti. Rhorer, hastane personelinin bu durumu “sık rastlanan bir refleks” olarak nitelendirdiğini ifade etti.

Olayın devamında, TJ’nin ameliyat masasında daha abartılı hareketler yapması ve "görünür şekilde ağlaması" üzerine, ameliyathanede büyük bir şaşkınlık yaşandı. NPR'nin haberine göre, bu durum karşısında cerrahlar ameliyatı durdurma kararı aldı.

Organ muhafaza görevlisi Natasha Miller, NPR’ye yaptığı açıklamada, "Ameliyatı gerçekleştiren cerrah, ‘Bu işten çekiliyorum, bu durumla ilgilenmek istemiyorum’ dedi" şeklinde konuştu. Miller, ameliyathanede kaosun hakim olduğunu ve herkesin büyük bir üzüntü yaşadığını belirtti.