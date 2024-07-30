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Beyrut’taki patlamada 1 kişi öldü, 68 kişi yaralandı

Lübnan’ın başkenti Beyrut’un güney bölgesinde İsrail tarafından düzenlenen saldırıda bir kişinin öldüğü, 68 kişinin de yaralandığı belirtildi.

Haber Merkezi
İHA
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Beyrut’taki patlamada 1 kişi öldü, 68 kişi yaralandı
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Lübnan Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "İsrail'in Beyrut'un güney bölgesine yönelik saldırısında 1 kişi öldü, 68 kişi yaralandı." ifadelerine yer verildi.

Beyrut’un güney bölgesinde akşam saatlerinde şiddetli bir patlama meydana geldi. Saldırı bölgedeki işlek caddelerin üzerinde bulunan birden fazla binaya yönelik gerçekleşti.

Lübnan resmi haber ajansı NNA'da yer alan haberde, başkent Beyrut'un güney bölgesine yönelik düzenlenen İsrail saldırısında Hizbullah'ın Şura Meclisi'nin bulunduğu Huhreyk Mahallesi'nin hedef alındığı kaydedilmişti.

İsrail basını, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta akşam saatlerinde düzenlenen saldırıda Hizbullah'ın 2 numaralı ismi olduğu iddia edilen Fuad Şükür'ün hedef alındığını ileri sürmüştü.

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