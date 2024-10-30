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Beyt Lahiya "felaket bölgesi" ilan edilerek yardım çağrısı yapıldı

Beyt Lahiya Belediyesi, İsrail'in yoğun saldırıları nedeniyle insani krizin derinleştiği Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki kenti "felaket bölgesi" ilan etti.

Haber Merkezi
AA
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Beyt Lahiya "felaket bölgesi" ilan edilerek yardım çağrısı yapıldı
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Beyt Lahiya Belediyesinden yapılan açıklamada, kentin, soykırım niteliğindeki saldırılar ve abluka nedeniyle insani bir felaketle karşı karşıya olduğu belirtildi.

Beyt Lahiya'nın yiyecek, su, hastane, ambulans, sivil savunma, doktor, belediye hizmetleri ve iletişim gibi temel ihtiyaçlardan yoksun olduğu vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

Acil yardım çağrısı

"Bu nedenlerden dolayı Beyt Lahiya'yı felaket bölgesi ilan ediyor, katliam ve soykırıma maruz kalan kentte kurtarılabileceklerin acilen kurtarılması için yardım çağrısında bulunuyoruz."

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