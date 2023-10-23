Biden, 5 ülkenin liderleriyle İsrail-Filistin çatışmasını görüştü

İsrail'in Gazze'ye bombardımanları 17. günde de devam ederken ABD Başkanı Joe Biden, sanal toplantıda görüştüğü Kanada, Fransa, Almanya, İtalya ve İngiltere'nin liderleriyle İsrail-Filistin çatışmasını ele aldı.

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Biden, Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Olaf Scholz, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ve İngiltere Başbakanı Rishi Sunak ile İsrail-Filistin çatışmasına ilişkin bir sanal toplantı gerçekleştirdi.

Toplantıda liderler, İsrail'in "terörizme karşı kendini savunma hakkını desteklediklerini" yineledi ve sivillerin korunması için uluslararası insancıl hukuka uyma çağrısı yaptı.

ABD'li 2 esirin serbest bırakılmasından duydukları memnuniyeti dile getiren liderler, tüm esirlerin serbest bırakılmasını istediklerini kaydetti.

Liderler, bölgedeki, özellikle de Gazze'den ayrılmak isteyen vatandaşlarını desteklemek için yakın koordinasyon içinde olma kararlarını ifade etti.

Toplantıda, Gazze'deki ihtiyaç sahibi Filistinlilere insani yardım konvoylarının ulaşmasından duyulan "memnuniyet" dile getirildi ve "bölgedeki ortaklarla yemek, su, tıbbi yardım gibi ihtiyaçların karşılanması için işbirliği içinde çalışmaya devam edileceği" belirtildi.

Liderler, "çatışmanın yayılmasını önlemek ve Orta Doğu'da istikrarı korumak için yakın diplomatik koordinasyonun devamını desteklediklerini ve politik çözüm ve uzun süreli barış için çalışacaklarını" söyledi.