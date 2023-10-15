Biden, Abbas ve Netanyahu ile görüştü

ABD Başkanı Joe Biden, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile telefon görüşmesi yaptı.

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan habere göre görüşme sırasında bölgede barış ve güvenliğin uluslararası meşru kararlara dayanan iki devletli çözümün uygulanmasıyla gerçekleşeceğini belirten Abbas, Filistin tarafının bu hedefin gerçekleşmesi için hazır olduğunu, Gazze'ye tüm saldırıların durması ve uluslararası insancıl hukuka saygı duyulması gerektiğini ifade etti.

Gazze'ye acil insani yardım koridorları açılmasına izin verilmesi, temel maddeler, tıbbi malzemeler, su, elektrik ve yakıt temin edilmesi gerektiğini vurgulayan Abbas, Gazze'deki Filistinlilerin zorla göç ettirilmesine karşı olduğunu belirtti.

Yahudi yerleşimcilerin işgal altındaki Batı Şeria'daki Filistinlilere saldırılarının durması ve gerginliğin tırmanmasına neden olan Mescid-i Aksa'ya baskınlarının son bulması gerektiğini kaydeden Abbas, iki taraftan da sivillerin öldürülmesine karşı olduğunu söyledi.

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamaya göre ise, Biden, Abbas ile görüşmesinde, Hamas'ın İsrail'e yönelik "hain saldırısını" kınarken, Hamas'ın, Filistin halkının kendi kaderini tayin etme hakkını temsil etmediğini söyledi.

Abbas, özellikle Gazze'de olmak üzere Filistin halkına acil insani yardım sağlama çabalarına ilişkin bilgi verirken, Biden, Abbas ve Filistin yönetimine bu konuda tam destek verdiğini bildirdi.

Biden, Gazze'deki sivillere insani yardım sağlamak için Birleşmiş Milletler, Mısır ve Ürdün ile çalıştığını belirterek, çatışmanın yayılmaması için yürüttüğü çabalara değindi.

İsrail'e desteğini teyit etti

ABD Başkanı Joe Biden, İsrail Başbakanı Netanyahu ile görüşmesinde ise İsrail'e olan "sarsılmaz" desteğini teyit etti.

Biden, sivillerin korunmasına yönelik tüm çabaları desteklediğini belirtirken, tüm ülkelerin "Hamas'ı terör örgütü olarak kınaması gerektiğinin" altını çizdi.