Biden açıkladı: Elon Musk kariyerine böyle başlamış

ABD Başkanı Joe Biden, Tesla ve SpaceX CEO’su Elon Musk’ı göçmenlik konusunda ikiyüzlülükle suçladı. Cumhuriyetçi bağışçı olan ve bu seçimde Donald Trump'a destek veren Musk’ın kariyerine ABD'de yasa dışı çalışan olarak başladığını hatırlatan Biden, Musk’ın daha sonra dünyanın en zengin insanı haline geldiğini belirtti.

Biden, Musk’ı eski Başkan Trump’ın yeni zengin müttefiki olarak nitelendirdi.

"Dünyanın en zengin insanı buraya yasa dışı çalışan olarak geldi" ifadesini kullanan Biden, Musk’ın öğrenci vizesiyle ABD’ye geldiğini ancak eğitimine devam etmediğini ve yasaları ihlal ettiğini öne sürdü.

Biden, "Şimdi bize gelen yasa dışı çalışanlardan bahsediyor" diyerek Musk’ın göçmenlik konusundaki açıklamalarına dikkat çekti.

Biden, ayrıca Trump ve Cumhuriyetçileri, sınır sorununu çözecek yasal düzenlemeleri imzalamamakla eleştirdi ve göçmenlerin ABD’ye yasa dışı geçiş sayısının Trump’ın başkanlığının üçüncü yılından bu yana en düşük seviyede olduğunu söyledi.

Biden’ın bu açıklamalarına Trump tarafından henüz bir yanıt gelmedi.

Öte yandan Elon Musk, Pennsylvania’da düzenlediği etkinliklerinde seçmenleri Trump’a destek vermeye çağırdı. Musk, aynı zamanda pro-Trump grubu America PAC tarafından dağıtılan bir dilekçeyi imzalayan salıncak eyalet seçmenlerine 1 milyon dolarlık ödüller sunarak Trump’a destek verdi.

Peterson Uluslararası Ekonomi Enstitüsü’ne göre, Trump’ın yeni göçmenlik politikası önerileri arasında ABD tarihinin en büyük sınır dışı operasyonunu gerçekleştirme, doğumla vatandaşlık hakkını sona erdirme ve Filistin yanlısı protestocular olan yabancı öğrencilerin vizelerini iptal etme gibi düzenlemeler yer alıyor.

Elon Musk yasa dışı çalışan mıydı?

Washington Post’un haberine göre, Musk’ın 1996 yılında çalışmaya başlamadan önce iş vizesi almasına yardım eden kişiler, yazışmalar ve hukuki belgeler Musk'ın ülkede yasa dışı çalışanlık yaptığını gösteriyor. 1990’ların ortalarında ABD’ye lisansüstü eğitim almak amacıyla gelen Musk, kabul edildiğini söylediği Stanford Üniversitesi’ne kaydolmayarak kardeşiyle birlikte Zip2 adlı girişimini kurmaya başladı.

Zip2, 1999 yılında yaklaşık 300 milyon dolara satıldı ve bu kazanç, Musk’ın Tesla’ya yatırımcı ve başkan olarak katılmasını ve ABD savunma yüklenicisi haline gelen SpaceX’i kurmasını sağladı. Forbes’a göre, Musk’ın serveti şu anda 274 milyar dolara ulaştı.

Musk, 2022’nin sonunda Twitter’ı 44 milyar dolara satın aldı ve platformu X olarak yeniden adlandırdı. Burada geniş hayran kitlesine hitap eden Musk, açık sınırların ve belgesiz göçmenlerin ABD'ye zarar verdiğini öne sürerek göçmenlik konusundaki eleştirilerini sürdürüyor.