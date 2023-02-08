Biden: Enflasyon konusunda yapılacak çok şey var

Yalnızca ulusun durumunun değil aynı zamanda mevcut yönetimin yasama gündemi ve ulusal öncelikleri hakkında değerlendirmede de bulunduğu Birliğin Durumu konuşmasında Başkan Joe Biden, yönetiminin ekonomik başarılarını övdü. Başkan konuşmasında Amerika'nın mevcut durumunun, iki yıl öncesinin “sersemlemiş” ekonomisine göre çok daha iyi durumda olduğunu ileri sürdü.

Biden yaptığı konuşmada enflasyon konusunda yapılacak daha çok şey olmasına rağmen ekonominin tekrar toparlanmaya başladığını ifade etti. Amerika’da işsizlik oranının 50 yılın en düşük seviyesinde olduğunu da sözlerine ekledi.

Biden, 72 dakikalık konuşmasında, Cumhuriyetçi Parti'nin Temsilciler Meclisi'nin kontrolünü ele geçirmesinin ardından Cumhuriyetçilere "birlikte çalışmamamız için hiçbir neden yok" diyerek seslendi.

“İki yıl önce ekonomimiz sarsılıyordu. Ancak biz 12 milyon yeni istihdam yarattık .Bu iki yılda herhangi bir başkanın dört yılda yarattığından daha fazla istihdam yarattığımız anlamına gelir” diyerek ABD’deki güçlü işgücü piyasasına dikkat çekti.

Demokratlar ve Cumhuriyetçilerin birlikte çalışabileceğine dair olan inancını dile getiren Biden “Dünya liderleri benden Amerika'yı tanımlamamı istediğinde, ülkemizi tek kelimeyle tanımlarım: Olasılıklar. Bize bize sık sık Demokratlar ve Cumhuriyetçilerin birlikte çalışamayacağı söylenir. Ancak birlikte başardığımız şeylerle bunu düşünenleri haksız çıkarmayı başardık. Defalarca Demokratlar ve Cumhuriyetçiler bir araya geldi. Daha güçlü ve daha güvenli bir Avrupa'yı savunmak için birlikte çalıştık.” dedi.

Cumhuriyetçilerin borç tavanı üzerinden "ekonomiyi rehin almasına" izin vermeyeceğini de belirten Biden, yönetiminin güçlü bir ekonomi inşa ettiğini ileri sürdü.

Yönetimin önceliğinin üretim olduğuna dikkat çeken Biden "On yıllar boyunca, ürünlerimizi ithal ettik. Günümüzde ise aldığımız kararlar sayesinde Amerikan ürünlerini ihraç ediyor ve istihdamı arttırıyoruz” dedi.

Kongre’de yaptığı konuşmada enflasyon sorununa da değinen Biden, enflasyonun küresel bir sorun olduğunu ifade ederek "Enflasyon, tedarik zincirlerini bozan salgın ve Putin'in Ukrayna'ya karşı enerji ve gıda arzını kesintiye uğratan savaşı nedeniyle küresel bir sorun haline geldi" dedi. Yine de ABD'nin dünyadaki herhangi bir ülkeden daha iyi konumda olduğunu belirten Biden enflasyon konusunda yapılacak daha çok şey olduğunu ifade etti.