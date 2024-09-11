ABD Başkanı Biden: Ayşenur Ezgi Eygi'nin öldürülmesi trajik bir hatanın sonucu

ABD Başkanı Joe Biden, işgal altındaki Batı Şeria'da Türk-Amerikan vatandaşı Ayşenur Ezgi Eygi'nin İsrail askerlerince öldürülmesiyle ilgili ön soruşturmaya ABD'nin tam erişiminin bulunduğunu belirterek, Eygi'nin ölümünün "trajik bir hatanın sonucu" olduğunu ifade etti.

Biden'den Eygi'nin öldürülmesine sert tepki

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre, Başkan Biden, İsrail askerlerinin Türk-Amerikan vatandaşı Eygi'yi öldürmesine tepki gösterdi.

İsrail'in Filistin topraklarını gasbeden yerleşimcilik politikasını protesto etmek için Batı Şeria'ya giden Ayşenur Ezgi Eygi'yi "aktivist" olarak niteleyen Biden, Eygi'nin öldürülmesinin kendisini "öfkelendirdiğini ve derinden üzdüğünü" belirtti.

İsrail'in Eygi'nin öldürülmesindeki sorumluluğu kabul ettiğini aktaran Biden, "Ölümüne yol açan silahlı saldırı tamamen kabul edilemez." ifadesini kullandı.

Biden, İsrail'in ön soruşturmasının, Eygi'nin öldürülmesinin "trajik bir hata sonucu" meydana geldiğini gösterdiğine işaret ederek, "ABD hükümeti, İsrail'in ön soruşturmasında tam erişime sahipti ve devam eden soruşturma erişiminin sürmesini bekliyor. Böylece sonuca güvenebiliriz." değerlendirmesini yaptı.

Eygi'nin ölümüne yol açan koşullar konusunda İsrail ve Filistinli yetkililerle yakın temas halinde olacaklarını, saldırıya dair "tam hesap verebilirlik" olması gerektiğini belirten Biden, "İsrail, benzeri olayların bir daha asla yaşanmaması için daha fazlasını yapmalı." uyarısında bulundu.

Biden, işgal altındaki Batı Şeria'da şiddetin uzun süredir devam ettiğinin altını çizerek, "Şiddet yanlısı aşırılıkçı İsrailli yerleşimciler Filistinlileri evlerinden söküyor." ifadesini kullandı.

Türk-Amerikan vatandaşı 26 yaşındaki Ayşenur Ezgi Eygi, 6 Eylül'de işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentine bağlı Beyta beldesinde düzenlenen işgal karşıtı gösteride İsrail keskin nişancısı tarafından açılan ateş sonucu başından vurularak hayatını kaybetmişti.