Biden Gazze'de ateşkes için tarih verdi: Çok yakınız

İsrail'in Gazze'ye 7 Ekimde başlattığı saldırılar sürüyor. 30 bine yakın can kaybının yaşandığı bölgede ateşkes görüşmeleri de devam ediyor.

ABD Başkanı Joe Biden da konu hakkında yaptığı açıklamada, Gazze'de ateşkese çok yakın olunduğunu ve gelecek pazartesi gününe kadar ateşkesin sağlanabileceğini söyledi.

ABD Başkanı Biden, New York'a yaptığı ziyarette basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Biden, Gazze'de ne zaman ateşkes sağlanabileceğine ilişkin soruya, "Umuyorum bu hafta sonuna kadar. Ulusal güvenlik danışmanım çok yakın olduğumuzu söyledi ama daha tamamlamadık. Umuyorum ki gelecek pazartesiye kadar (Gazze'de) ateşkes sağlanacaktır." yanıtını verdi.

Teklif sunuldu

Reuters'in aktardığına göre, Gazze'deki ateşkese yönelik müzakerelere yakın üst düzeydeki bir kaynak, Hamas'ın Paris'teki müzakerelerde askeri operasyonlara 40 gün ara verilmesini ve her bir İsrailli rehineye karşılık 10 Filistinli tutuklunun takas edilmesini içeren bir taslak teklif aldığını açıkladı.