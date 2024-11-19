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Biden, Helene ve Milton kasırgaları için Kongre’ye acil bütçe talebinde bulundu

ABD Başkanı Joe Biden, yüzlerce kişinin yaşamını yitirdiği Helene ve Milton kasırgalarının etkilediği afet bölgeleri için Kongre’ye acil ek bütçe talebinde bulundu.

Haber Merkezi
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Biden, Helene ve Milton kasırgaları için Kongre’ye acil bütçe talebinde bulundu
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Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamaya göre Biden, Temsilciler Meclisi Başkanı Cumhuriyetçi Mike Johnson'a konuya ilişkin mektup yazdı.

Biden, mektubunda, "Helene ve Milton kasırgaları ile diğer doğal afetlere hızlı şekilde müdahale sağlamak için Kongre'den acil ilave bütçe talep ediyorum." ifadelerini kullandı.

100 milyar dolar bütçe

Kasırgalardan etkilenen Florida, Georgia, North Carolina ve South Carolina'da aileler, işletme sahipleri ve yetkilerle bir araya geldiğini belirten Biden, daha önce de büyük kasırgaların ardından bütçe sağlandığına işaret ederek Kongre'yi "derhal harekete geçmeye" çağırdı.

ABD basınına göre, Biden'ın Kongre'den talep ettiği acil ilave bütçe yaklaşık 100 milyar dolara denk geliyor.

Helene ve Milton kasırgaları

ABD Ulusal Kasırga Merkezi, Helene Kasırgası'nın Florida eyaletinin kuzeybatı kıyılarını 26 Eylül'de yaklaşık 225 kilometre hızla vurduğunu açıklamıştı. Kasırga, kısa sürede Georgia, Virginia, Güney Carolina, Kuzey Carolina ve Tennessee'yi etkisi altına almıştı.

Kasırganın ilk vurduğu yer olan Florida'da 1,2 milyonu aşkın, Georgia'da 1 milyon, Güney Carolina'da 1,3 milyon ve Kuzey Carolina'da da 600 bin ev ve iş yerinde elektrik kesintisi yaşanmıştı.

ABD Başkanı Joe Biden, Florida ve Kuzey Carolina'da "afet durumu" ilan ederek kasırgadan olumsuz etkilenenler için "federal yardım" talimatı vermişti.

Helene Kasırgası'nın neden olduğu afetlerde 230'dan fazla kişi hayatını kaybetmişti.

Helene'nin ardından gelen Milton Kasırgası'nda da 16 kişi hayatını kaybetmişti.

Milton Kasırgası, milyonlarca kişinin yaşam alanlarını doğrudan etkilemiş, bölgede büyük yıkıma neden olmuştu.

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