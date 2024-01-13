Biden: İran’a özel bir mesaj bıraktık

ABD Başkanı Joe Biden, Beyaz Saray’da gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Yemen’deki İran destekli Husilerin Kızıldeniz’deki saldırılarıyla ilgili konuşan Biden, bu konu hakkında Tahran’a “özel bir mesaj ilettiklerini” kaydetti.

Biden, “İyi hazırlandığından emin olduğumuz bu mesajı özel olarak ilettik” dedi.

Biden bu "mesaj" hakkında daha fazla detay vermedi.

Husilerin saldırıları sürüyor

İran'ın desteklediği Yemen'deki Husiler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gerekçesiyle 31 Ekim 2023'ten bu yana Yemen açıklarında İsrailli şirketlere bağlı olduğunu söyledikleri ticari gemilere el koymaya ve bazılarına da dron ve füzelerle saldırılar düzenlemeye başladı.

Husi militanlarının Kızıldeniz'deki ticari gemilere saldırıları sonucunda dünyanın önde gelen gemicilik şirketleri, Asya'yı Avrupa'ya bağlayan en kısa deniz yolu olan ve küresel deniz trafiğinin yaklaşık yüzde 12'sini oluşturan Süveyş Kanalı'nı kullanmaktan kaçınıyor.

Dünyanın en büyük denizcilik şirketleri, rotalarını Güney Afrika'ya çevirmek zorunda kaldı. Kızıldeniz yerine Ümit Burnu rotasını kullanmak, Asya'dan Kuzey Avrupa'ya yapılan bir sefer için ilave 10 güne ve 1 milyon dolar ek yakıta mal oluyor.

ABD ve İngiltere hava operasyonu düzenledi

ABD, küresel deniz ticareti güvenliğinin tehlikeye girdiği gerekçesiyle 18 Aralık 2023'te bir grup ülkenin katılımıyla Husi güçlere karşı "Refah Muhafızı Operasyonu" adında çok uluslu "deniz görev gücü" oluşturulduğunu açıkladı.

ABD ve İngiliz savaş uçakları, 12 Ocak'ta gece saatlerinde Yemen'in Sana, Hudeyde ve Taiz kentlerinde bazı noktalara hava saldırıları düzenledi.

Bu sabah da ABD'nin, Yemen'de Husilere bağlı hedeflere saldırı düzenlediği belirtilmişti. Bir radar tesisini hedef alan yeni saldırının, öncekinden daha küçük çaplı olduğu ve ABD tarafından tek taraflı gerçekleştirildiği ifade edilmişti.

Husiler ise eylemlerinin devam edeceğini, kendilerine yönelik saldırıların yanıtsız kalmayacağını belirtmişti.