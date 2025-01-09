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Biden, Los Angeles'taki yangınlar nedeniyle İtalya ziyaretini iptal etti

ABD Başkanı Joe Biden, Los Angeles'ta süren yangınlarla mücadele çalışmalarının koordinasyonu için, bugün yapmayı planladığı İtalya ziyaretini iptal etti.

AA
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Biden, Los Angeles'taki yangınlar nedeniyle İtalya ziyaretini iptal etti
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Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, Biden'ın, Los Angeles'ta devam eden ve kısa sürede daha geniş alana yayılan yangınlarla mücadele çalışmalarının koordinasyonu için Roma'ya gitmeyip Washington'da kalacağı belirtildi.

ABD'nin California eyaletinin Los Angeles kentinde şiddetli rüzgarın etkisiyle yayılan orman yangını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 5'e yükseldiği, çok sayıda kişinin de yaralandığı bildirilmişti.

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